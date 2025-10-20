Explosiones en edificios residenciales: un análisis de los últimos años en Panamá

El reciente incidente en el <b>PH Alsacia Towers,</b> que dejó una víctima fatal y dos heridos, entre ellos un menor de nueve años, resalta la importancia de reforzar la seguridad en las instalaciones de gas en edificios residenciales. Este hecho se suma a otros incidentes recientes en la ciudad, evidenciando la necesidad de medidas preventivas más estrictas.<b>PH Alsacia Towers: el incidente que conmocionó</b>Este jueves 16 de octubre, una explosión en el piso 13 del PH Alsacia Towers, ubicado en la Vía Ricardo J. Alfaro, afectó a tres miembros de una familia y confirmó la muerte de <b>Ámbar Guelfi </b>de Obaldía, de 37 años, quien presentaba quemaduras en el 70% de su cuerpo.<b>Ángel Delgado, director nacional de Calamidades Conexas</b>, indicó que el edificio contaba con prueba de hermeticidad vigente y que todos los sistemas de seguridad, como rociadores y alarmas, funcionaron correctamente durante el incidente.<b>La Fiscalía Regional de San Miguelito</b> mantiene la reserva del sumario. En total, los bomberos debieron evacuar a más de 400 personas de las tres torres del complejo.