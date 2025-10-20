Tragedia en Alsacia Tower reaviva la alerta por fugas de gas, ¿qué provocó la explosión?

La reciente explosión ocurrida en el Alsacia Tower, que ha dejado una persona fallecida y dos heridos, entre ellos un menor de 9 años, ha encendido nuevamente las alertas sobre la seguridad en los edificios. En lo que va del 2025, las atenciones por escapes de gas superan las 600, según las estadísticas que maneja el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Tan solo en las últimas 72 horas, se atendieron 13 casos, así lo detalló el coronel Ángel Delgado, director nacional de Calamidades Conexas.

¿Qué provocó la exposición en el Alsacia Tower? Tres miembros de una familia fueron los afectados de la explosión ocurrida el pasado jueves 16 de octubre, en el piso 13 de Alsacia Tower, ubicado en la Vía Ricardo J. Alfaro. Durante una entrevista en Telemetro Reporta, Delgado confirmó que este edificio tenía su prueba de hermeticidad, y que incluso al momento del incidente todos los sistemas de seguridad se activaron, como los rociadores y las alarmas.

Reveló que ya se determinó el lugar de origen de la explosión, sin embargo, falta determinar la causa. Esta incidencia ya está siendo investigada por la Fiscalía Regional de San Miguelito, por lo cual se mantiene la reserva del sumario, especialmente tras la muerte de Ámbar Guelfi de Obaldía, de 37 años, quien se mantenía en condición delicada con quemaduras en el 70% de su cuerpo.

¿Cuáles son las recomendaciones en temas de gas? El coronel Delgado recordó que las pruebas de hermeticidad deben realizarse cada tres años, con la coordinación entre las administraciones de los edificios y el Cuerpo de Bomberos.