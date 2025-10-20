Tragedia en Alsacia Tower reaviva la alerta por fugas de gas, ¿qué provocó la explosión?

<b>¿Qué provocó la exposición en el Alsacia Tower?</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/menor-y-dos-familiares-necesitan-donantes-de-sangre-tras-explosion-en-alsacia-tower-DI16785475#google_vignette" target="_blank">Tres miembros de una familia fueron los afectados de la explosión ocurrida el pasado jueves 16 de octubre, en el piso 13 de Alsacia Tower</a></b>, ubicado en la Vía Ricardo J. Alfaro.Durante una entrevista en Telemetro Reporta, <b>Delgado confirmó que este edificio tenía su prueba de hermeticidad</b>, <b>y</b> que incluso al momento del incidente todos los sistemas de seguridad se activaron, como los rociadores y las alarmas.