Propietario de Miss Universo, Raúl Rocha, bajo investigación por presuntos delitos de narcotráfico y huachicol

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario del 50% de la organización Miss Universo, vuelve a estar en el centro de la controversia. Tras la polémica generada por la coronación de Fátima Bosch,ahora su nombre aparece mencionado en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), según reportes difundidos por periodistas y medios mexicanos.

De acuerdo con información publicada por el periodista Carlos Loret de Mola en su cuenta de X, Rocha Cantú se habría incorporado recientemente al programa de testigos protegidos de la FGR, luego de que autoridades federales obtuvieran una orden de aprehensión en su contra por presunto huachicol y tráfico de armas.