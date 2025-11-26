Propietario de Miss Universo, Raúl Rocha, bajo investigación por presuntos delitos de narcotráfico y huachicol

El empresario mexicano <b><a href="/tag/-/meta/raul-rocha">Raúl Rocha Cantú</a></b>, copropietario del 50% de la organización <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo">Miss Universo</a></b>, vuelve a estar en el centro de la controversia. Tras la polémica generada por la coronación de Fátima Bosch,ahora su nombre aparece mencionado en una investigación de la <b>Fiscalía General de la República (FGR)</b>, según reportes difundidos por periodistas y medios mexicanos.De acuerdo con información publicada por el periodista <b>Carlos Loret de Mola</b> en su cuenta de X, Rocha Cantú se habría incorporado recientemente al <b>programa de testigos protegidos de la FGR</b>, luego de que autoridades federales obtuvieran una orden de aprehensión en su contra por presunto <i>huachicol</i> y tráfico de armas.