Propietario de Miss Universo, Raúl Rocha, bajo investigación por presuntos delitos de narcotráfico y huachicol

De acuerdo con información publicada por el periodista Carlos Loret de Mola en su cuenta de X, Rocha Cantú se habría incorporado recientemente al programa de testigos protegidos.
EFE
Emiliana Tuñón
  • 26/11/2025 15:57
Raúl Rocha, enfrenta una nueva controversia tras ser señalado en una investigación de la FGR por presuntas actividades de tráfico de hidrocarburos, armas y vínculos con el crimen organizado,

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario del 50% de la organización Miss Universo, vuelve a estar en el centro de la controversia. Tras la polémica generada por la coronación de Fátima Bosch,ahora su nombre aparece mencionado en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), según reportes difundidos por periodistas y medios mexicanos.

De acuerdo con información publicada por el periodista Carlos Loret de Mola en su cuenta de X, Rocha Cantú se habría incorporado recientemente al programa de testigos protegidos de la FGR, luego de que autoridades federales obtuvieran una orden de aprehensión en su contra por presunto huachicol y tráfico de armas.

Las revelaciones coinciden con lo difundido por el periódico Reforma, que informó que la causa penal relacionada, identificada como 495/2025, fue emitida el pasado 15 de noviembre. Los documentos citados por el medio indican que la indagatoria incluiría señalamientos sobre posible tráfico de armas y combustible, además de presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Según las publicaciones, la investigación habría iniciado en 2024 tras una denuncia anónima que aportó nombres y supuestos cómplices. La FGR habría solicitado en agosto una orden de captura por delincuencia organizada y delitos relacionados con drogas y tráfico de hidrocarburos, un caso turnado posteriormente a un juez de Querétaro.

