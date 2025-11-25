Fátima Bosch causa división en Miss Universo 2025; Raúl Rocha continúa en el ojo de la tormenta

A pocos días de la coronación de <b><a href="/tag/-/meta/fatima-bosch">Fátima Bosch</a>, Miss México</b>, como <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo 2025</a></b>, la controversia en torno a su elección continúa creciendo. Esta vez, la atención se ha centrado en el presidente de la organización, <b><a href="/tag/-/meta/raul-rocha">Raúl Rocha</a></b>, quien ha generado debate por sus recientes declaraciones sobre el resultado final del certamen.Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, Rocha fue cuestionado sobre los señalamientos de supuesto favoritismo hacia la mexicana y sobre las razones por las cuales otras candidatas favoritas, como Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, no obtuvieron la corona.