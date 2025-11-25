Fátima Bosch causa división en Miss Universo 2025; Raúl Rocha continúa en el ojo de la tormenta

A pocos días de la coronación de Fátima Bosch, Miss México, como Miss Universo 2025, la controversia en torno a su elección continúa creciendo. Esta vez, la atención se ha centrado en el presidente de la organización, Raúl Rocha, quien ha generado debate por sus recientes declaraciones sobre el resultado final del certamen. Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, Rocha fue cuestionado sobre los señalamientos de supuesto favoritismo hacia la mexicana y sobre las razones por las cuales otras candidatas favoritas, como Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, no obtuvieron la corona.

Raúl Rocha revela que la logística de viajes pesa en la elección de Miss Universo

Rocha sostuvo que la decisión no estuvo relacionada con desempeño, belleza o preferencia, sino con factores logísticos vinculados a la movilidad global de la futura reina. Explicó que el pasaporte marfileño representa una limitación importante debido al elevado número de países que exigen visa a sus ciudadanos. “Costa de Marfil necesita... Entren a Google: cuántos países necesita visa para poder entrar, 175... La chamba es por un año de Miss Universo, 175 países le piden visa a Costa de Marfil. Queremos que sea Universo, la que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo. Pues si le piden visa en 175 países está medio difícil, ¿no?”, expresó Rocha.