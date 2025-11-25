Apede califica de ‘desafortunadas’ las declaraciones de Mulino sobre su reunión con magistrados del TE

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, reaccionó la mañana de este martes 25 de noviembre con preocupación a las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien contó en Costa Rica este 21 de noviembre que en 2024 durante una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral les dijo que si se prestaban para que no pudiera correr en las elecciones prendería el país por los cuatro costados.

“Con mucha sorpresa escuchamos esas declaraciones en otro país extranjero”, señaló. “Desde Apede, que somos defensores de la democracia, las consideramos, para decir lo mínimo, desafortunadas”, dijo.

De Sanctis destacó que el fallo del Tribunal Electoral que habilitó la candidatura de Mulino en 2024 “estaba en derecho” y respondía a un principio de amplia participación democrática.

La dirigente recordó que, aunque para entonces no ocupaba la presidencia de Apede, como ciudadana leyó el fallo y observó que los magistrados realizaron “una profunda reflexión” sobre el impacto que tendría negar la postulación.

En esa línea, afirmó que es lamentable poner en duda la independencia del Tribunal Electoral, institución que —recordó— por más de 30 años ha garantizado procesos electorales confiables en el país.

A su juicio, declaraciones como las del mandatario no solo generan cuestionamientos innecesarios, sino que “deslegitiman el proceso democrático”.

Agregó que incluso podrían afectar la percepción de legitimidad del propio presidente, al insinuarse que la decisión de habilitarlo respondió a presiones y no al análisis jurídico correspondiente.

Consultada sobre si estas expresiones ponen en riesgo la democracia panameña, respondió sin titubeos: “Definitivamente sí”.

“Esta seguridad que tenemos sobre el Tribunal Electoral, con estas declaraciones, se pone en tela de duda, incluso la misma legitimidad del presidente”, advirtió.