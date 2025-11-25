Benicio Robinson llama a la unidad interna del PRD para iniciar proceso de reconstrucción

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, hizo un llamado directo a todos los sectores políticos dentro del colectivo para incorporarse al proceso de reconstrucción, reorganización y revitalización de la organización política, con miras a unificar al partido de cara al Congreso Nacional del 2027 y a las elecciones generales del 2029.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales del PRD, Robinson subrayó la necesidad de “construir una nueva dirección, fruto de la unidad torrijista”, que permita al partido recuperar cohesión, claridad ideológica y capacidad de triunfo.

“El PRD nació para servir al pueblo, no para dividirse; para unir, no para fragmentar; para construir un país más justo, no para retroceder. Este es el compromiso que reafirmamos hoy”, expresó el presidente del colectivo.

El documento destaca que las elecciones internas del domingo 23 de noviembre —donde se escogieron los cargos vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)— representan un punto de inflexión para el futuro del partido y del país.

Según Robinson, este proceso abre la puerta a un “realineamiento político e ideológico” que debe recuperar la esencia del pensamiento torrijista y proyectarlo hacia los desafíos actuales. Recordó que la filosofía de Omar Torrijos se basaba en reconstruir la organización política del Estado “de abajo hacia arriba, del corregimiento hacia la ciudad”.

El comunicado insiste en que solo mediante estructuras democráticas sólidas y un vínculo constante entre la dirigencia, el gobierno y la base social se podrá enfrentar la complejidad política y social del país. Por ello, pidió “madurez, responsabilidad y claridad de rumbo” a todas las corrientes internas.

Robinson subrayó que el PRD debe reflexionar sobre su responsabilidad histórica: construir el “sujeto político convergente” que, según dijo, no se consolidó tras los Tratados Torrijos-Carter y que es clave para alcanzar la “total liberación nacional y social”.

En ese contexto, destacó que los resultados del domingo fortalecen la convicción torrijista del partido y su compromiso con la soberanía, la libertad nacional y el legado de Omar Torrijos.

El comunicado también resalta la elección de Balbina Herrera Araúz como la primera mujer en ocupar la Secretaría General del PRD en toda su historia.

Según Robinson, este hecho constituye un “evento trascendental” y una señal clara del rol protagónico que deben tener las mujeres en la política nacional, especialmente en medio del debate por la posible eliminación del Ministerio de la Mujer.

Herrera, afirmó, representa una voz “firme, torrijista y combativa” en defensa de la igualdad, la equidad y la justicia social en el país.

El presidente del PRD reiteró su convocatoria a todos los miembros del colectivo —independientemente de su trayectoria o antigüedad— para sumarse al proceso de reconstrucción partidaria.

“Convocamos a unirnos en un solo haz de voluntades. Debemos reconstruir al PRD, revitalizarlo, reorganizarlo y prepararlo para llegar con fuerza, cohesión y claridad política al Congreso Nacional del 2027”, concluyó Robinson.

El llamado ocurre en un momento clave para el partido, que busca recomponer su liderazgo interno y fortalecer su identidad torrijista frente a los próximos retos electorales.