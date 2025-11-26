Taiwán: Diputados panameños realizan visita protocolar a la Asamblea Legislativa taiwanesa

El diputado del <a href="/tag/-/meta/moca-movimiento-otro-camino"><b>Movimiento Otro Camino (MOCA)</b>,</a> <a href="/tag/-/meta/ernesto-cedeno"><b>Ernesto Cedeño</b>,</a> compartió este miércoles nuevas imágenes de la visita que realizan ocho parlamentarios panameños a la<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/taiwan-diputados-de-panama-inician-visita-de-trabajo-en-medio-de-tensiones-diplomaticas-IL17859753"> <b>Asamblea Legislativa de Taiwán</b></a><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/taiwan-diputados-de-panama-inician-visita-de-trabajo-en-medio-de-tensiones-diplomaticas-IL17859753">, </a>como parte de una gira orientada al intercambio institucional y la exploración de oportunidades de cooperación.En paralelo, el diputado <b>Eduardo Gaitán</b> destacó otro punto central de la agenda: la visita al <b>Parque Científico e Industrial de Hsinchu</b>, conocido como uno de los principales polos tecnológicos de Asia.Gaitán afirmó que los especialistas del complejo reconocieron que <b>Panamá tiene una oportunidad real para integrarse a la cadena global de semiconductores</b>, particularmente en la etapa de <b>diseño electrónico (EDA)</b>, un segmento de menor barrera de entrada que requiere talento altamente calificado.Según el diputado, un enfoque estratégico en <b>diseño de semiconductores</b> podría favorecer la creación de empleos especializados, servicios de verificación y consultoría, además de fortalecer el ecosistema tecnológico local. 'Esta focalización en diseño puede impulsar la generación de talento avanzado y aportar <b>diversificación económica</b> para el país', afirmó.Ayer, el diputado <b>Betserai Richards</b> difundió imágenes de la visita al mismo Parque de Hsinchu, subrayando el potencial tecnológico del país asiático y las oportunidades que Panamá podría explorar para atraer inversiones. Richards resaltó que en la zona operan empresas líderes en <b>microchips</b> y <b>semiconductores</b>, y reiteró la importancia de buscar alianzas con economías innovadoras.En declaraciones previas, Richards sostuvo que Panamá debe insertarse en un mundo interconectado y fortalecer vínculos con '<b>países democrático'</b>, evitando referirse a las afirmaciones del presidente José Raúl Mulino, quien cuestionó el viaje y sugirió que podría estar 'auspiciado por Estados Unidos'. El diputado manifestó que '<b>aislarse del desarrollo mundial no es prudente</b>', e insistió en mantener una visión abierta para impulsar oportunidades económicas y tecnológicas.La gira oficial se extenderá hasta el <b>30 de noviembre</b>.