Chiriquí se consolida como destino estrella en la lista global 2026

Puente colgante, Boquete Trek, Chiriquí, Panamá.
Mirta Rodríguez
  • 26/11/2025 00:00
La revista ‘Condé Nast Traveler’ resaltó a Chiriquí por su combinación de reservas marinas, eco-resorts y experiencias de naturaleza salvaje

América Latina refuerza su posicionamiento como destino turístico global tras la inclusión de seis regiones en la lista 2026 de Condé Nast Traveler, lo que confirma su creciente competitividad frente a los mercados internacionales más consolidados. Chiriquí (Panamá), Medellín (Colombia), Minas Gerais (Brasil), la Patagonia chilena del norte (Chile), Potosí (Bolivia) y Guadalajara (México) destacan por combinar naturaleza, cultura, gastronomía y estrategias de sostenibilidad que responden a las nuevas demandas del viajero global.

La diversificación de experiencias —que abarca desde museos de arte contemporáneo y corredores gastronómicos, hasta santuarios naturales, rutas de aventura y alojamientos de lujo en entornos extremos— evidencia una transformación turística más amplia. Cada destino avanza con inversiones, mejoras de infraestructura y proyectos comunitarios que buscan elevar la calidad de los servicios y al mismo tiempo proteger sus ecosistemas.

Con estos seis destinos, América Latina se consolida como un polo turístico en expansión y proyecta un 2026 marcado por mayor visibilidad internacional, crecimiento económico y un renovado interés por descubrir la riqueza cultural y natural de la región.

