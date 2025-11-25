Desvíos por trabajos de Saneamiento en Vista Hermosa y Fernández de Córdoba

Según la información oficial, las obras iniciarán el 29 de noviembre de 2025 y tendrán una duración aproximada de nueve meses. Los trabajos se desarrollarán de lunes a sábado, durante las 24 horas del día, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y respetar la señalización que será colocada en el área.El PSP recordó que estas labores forman parte de los proyectos de ampliación y mejora del sistema de saneamiento de la capital, con el objetivo de aumentar la capacidad hidráulica y optimizar el manejo de aguas residuales en sectores en crecimiento.