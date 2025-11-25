  1. Inicio
Taiwán: Diputados de Panamá inician ‘visita de trabajo’ en medio de tensiones diplomáticas

La gira se desarrolla en medio del debate nacional sobre el alcance de las misiones parlamentarias en el exterior.
La gira se desarrolla en medio del debate nacional sobre el alcance de las misiones parlamentarias en el exterior.
Bernabé Yangüez
  • 25/11/2025 07:42
El diputado Betserai Richards destacó potencial tecnológico de Taiwán en gira legislativa.

El diputado por libre postulación Betserai Richards difundió imágenes de la gira que realiza junto a un grupo de nueve diputados panameños en Taiwán, destacando el potencial tecnológico del país asiático y las oportunidades que, según afirmó, podrían explorarse para Panamá.

Richards informó que la delegación visitó el Parque Científico e Industrial de Hsinchu, conocido como el “Silicon Valley de Taiwán”, donde se concentran empresas líderes en semiconductores y microchips. “Debemos seguir buscando oportunidades para atraer inversiones a Panamá”, señaló en su cuenta de Instagram.

En declaraciones a La Estrella de Panamá, Richards insistió en que Panamá debe insertarse en un mundo interconectado y fortalecer vínculos con países democráticos. Evitó pronunciarse sobre las afirmaciones del presidente José Raúl Mulino, quien cuestionó el viaje y sugirió que estaría “auspiciado por Estados Unidos”.

“Panamá, como país neutral, debe apuntar a reforzar alianzas con países democráticos... Aislarnos del desarrollo mundial no es prudente”, afirmó el diputado, recalcando la importancia de mantener una visión abierta en materia de relaciones exteriores y oportunidades económicas.

El viaje se extenderá hasta el 30 de noviembre.

