Taiwán: Diputados de Panamá inician ‘visita de trabajo’ en medio de tensiones diplomáticas

El diputado por libre postulación <b>Betserai Richards</b> difundió imágenes de la gira que realiza junto a un grupo de <b>nueve diputados panameños</b> en <b>Taiwán</b>, destacando el potencial tecnológico del país asiático y las oportunidades que, según afirmó, podrían explorarse para Panamá.Richards informó que la delegación visitó el <b>Parque Científico e Industrial de Hsinchu</b>, conocido como el 'Silicon Valley de Taiwán', donde se concentran empresas líderes en <b>semiconductores</b> y <b>microchips</b>. 'Debemos seguir buscando oportunidades para atraer <b>inversiones</b> a Panamá', señaló en su cuenta de Instagram.En declaraciones a <i>La Estrella de Panamá</i>, Richards insistió en que Panamá debe insertarse en un <b>mundo interconectado</b> y fortalecer vínculos con países democráticos. Evitó pronunciarse sobre las afirmaciones del presidente <b>José Raúl Mulino</b>, quien cuestionó el viaje y sugirió que estaría 'auspiciado por Estados Unidos'.'Panamá, como país <b>neutral</b>, debe apuntar a reforzar alianzas con países democráticos... Aislarnos del desarrollo mundial no es prudente', afirmó el diputado, recalcando la importancia de mantener una visión abierta en materia de relaciones exteriores y oportunidades económicas.El viaje se extenderá hasta el<b> 30 de noviembre.</b>