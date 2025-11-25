Taiwán: Diputados de Panamá inician ‘visita de trabajo’ en medio de tensiones diplomáticas

El diputado por libre postulación Betserai Richards difundió imágenes de la gira que realiza junto a un grupo de nueve diputados panameños en Taiwán, destacando el potencial tecnológico del país asiático y las oportunidades que, según afirmó, podrían explorarse para Panamá.

Richards informó que la delegación visitó el Parque Científico e Industrial de Hsinchu, conocido como el “Silicon Valley de Taiwán”, donde se concentran empresas líderes en semiconductores y microchips. “Debemos seguir buscando oportunidades para atraer inversiones a Panamá”, señaló en su cuenta de Instagram.

En declaraciones a La Estrella de Panamá, Richards insistió en que Panamá debe insertarse en un mundo interconectado y fortalecer vínculos con países democráticos. Evitó pronunciarse sobre las afirmaciones del presidente José Raúl Mulino, quien cuestionó el viaje y sugirió que estaría “auspiciado por Estados Unidos”.

“Panamá, como país neutral, debe apuntar a reforzar alianzas con países democráticos... Aislarnos del desarrollo mundial no es prudente”, afirmó el diputado, recalcando la importancia de mantener una visión abierta en materia de relaciones exteriores y oportunidades económicas.

El viaje se extenderá hasta el 30 de noviembre.