Mulino sanciona ley de abogacía que vuelve opcional el examen de la barra en Panamá

La <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/ley-sobre-la-abogacia-abre-debate-a-la-espera-de-veto-o-sancion-de-mulino-HE14898690"><b>ley 500 del 24 de noviembre de 2025</b>, </a>que modifica y deroga artículos de la <b>ley 350 de 2022</b> —normativa que regula la profesión de abogacía en Panamá— fue sancionada este <b>lunes 24 de noviembre</b> por el presidente de la República, <b>José Raúl Mulino</b>, en medio de un debate entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.El mandatario había <b>vetado en su totalidad</b> la propuesta legislativa el pasado <b>17 de septiembre</b>, argumentando que la iniciativa <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/mulino-veta-proyecto-de-ley-sobre-abogacia-por-menoscabar-la-profesion-EO16095760">'<b>menoscababa la profesión</b>'.</a> No obstante, la <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/asamblea-aprueba-por-insistencia-el-proyecto-de-ley-no-168-sobre-el-ejercicio-de-la-abogacia-GP16919429">Asamblea aprobó el proyecto <b>por insistencia</b> el <b>21 de octubre</b>, </a>lo que obligó al Ejecutivo a sancionarlo.La nueva norma establece que el <b>examen de la barra será opcional</b> para los egresados de la carrera de <b>Derecho y Ciencias Políticas</b>, manteniendo los estándares éticos y académicos definidos en la Ley 350.El presidente <b>Mulino</b> reiteró que la flexibilización de los requisitos para ejercer la abogacía podría generar <b>desconfianza pública</b> y ser interpretada como una reducción en los <b>criterios de formación y evaluación profesional</b>. Añadió que la medida podría impactar los <b>principios éticos</b> que rigen la práctica legal.El diputado <b>Luis Eduardo Camacho</b> cuestionó el veto presidencial, alegando que carecía de <b>sustento jurídico</b>, y defendió el <b>sistema de tesis</b> como un mecanismo legítimo para la obtención de títulos universitarios.Esta postura fue objetada por el Ejecutivo, que señaló que la ley aprobada elimina la <b>competencia de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia</b>, entidad facultada por la Ley 350 de 2022 para administrar el examen de la barra.