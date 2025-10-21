Asamblea aprueba por insistencia el proyecto de ley No. 168 sobre el ejercicio de la abogacía

Con 50 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó por insistencia el p<b>royecto de ley No. 168</b>, que modifica la <b>Ley 350</b>, reguladora del ejercicio de la profesión de abogado en la República de Panamá.La iniciativa <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/mulino-veta-proyecto-de-ley-sobre-abogacia-por-menoscabar-la-profesion-EO16095760">había sido vetada</a> por el presidente de la República, <b>José Raúl Mulino</b>, el pasado <b>17 de septiembre</b>, pero fue aprobada sin cambios luego de que el Pleno leyera las objeciones presentadas por el Órgano Ejecutivo.El proyecto establece que el <b>examen de la barra</b> será <b>opcional</b> para los egresados de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, manteniendo los estándares éticos y académicos contemplados en la Ley 350.El presidente Mulino argumentó que la flexibilización de los requisitos para ejercer la abogacía podría generar desconfianza en la sociedad y percibirse como una disminución en los criterios de formación y evaluación profesional.Añadió que la medida podría afectar los principios éticos que deben regir la práctica legal en el país.El pasado <b>9 de octubre</b>, la <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/asamblea-insistira-en-ley-sobre-idoneidad-de-abogados-NF16574999">Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales</a></b> aprobó el informe que remitió al Pleno el debate sobre el veto presidencial al proyecto de ley No. 168.Durante la discusión, el diputado <b>Luis Eduardo Camacho</b> señaló que el veto carecía de sustento jurídico y defendió la validez del sistema de tesis como mecanismo legítimo para la obtención de títulos universitarios.El Ejecutivo sostuvo, por su parte, que la propuesta elimina la competencia de la <b>Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia</b>, designada por la Ley No. 350 de 2022 para aplicar el examen de la barra.