Mulino en Oslo: ‘No retrocederemos ni un centímetro hasta que el gobierno electo de Venezuela asuma el poder’

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente José Raúl Mulino</a> expresó este lunes 8 de diciembre durante su visita a la ciudad de Oslo, Noruega, su firme compromiso con la restauración democrática en Venezuela.Mulino visita Oslo porque este 10 de diciembre junto con otros cuatro presidentes de América Latina acompañará a María Corina Machado a recibir el premio Nobel de la Paz.<b>El mandatario aseguró que no dará 'ni un paso atrás' hasta que el gobierno electo asuma plenamente el poder, en referencia al liderazgo de Edmundo González Urrutia y Machado.</b>Panamá reconoce como ganador de las elecciones de este 28 de julio de 2024 en Venezuela a González Urrutia. Además, en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá se guardan las copias de las actas que confirman esa victoria con más del 70% de los votos.<b>'Aquí estoy emocionado, aquí estoy. No vamos a retroceder ni un centímetro hasta que el gobierno electo de Venezuela tome las riendas del poder, porque así lo decidió el pueblo venezolano', afirmó Mulino.</b>Mulino reiteró que en Panamá reposan las copias de las actas electorales que —según dijo— confirman el 'triunfo arrollador' de González Urrutia, Machado y 'todos los demócratas venezolanos que son la inmensa mayoría'.Consultado sobre la invitación de Machado para acompañarla en la ceremonia respondió con cercanía y compromiso político. 'Como una amiga que lo es y que sabe que puede contar conmigo y con Panamá siempre, sobre todo en la etapa que viene'.El mandatario subrayó que Venezuela enfrentará un proceso complejo de reconstrucción nacional, en el que Panamá —aseguró— estará dispuesto a brindar apoyo.'La etapa que viene es una etapa de reconstrucción de Venezuela que debe ser toda una experiencia y una gestión inmensa para rehacer ese gran país. Porque Venezuela es un gran país', expresó.