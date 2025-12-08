Mulino en Oslo: ‘No retrocederemos ni un centímetro hasta que el gobierno electo de Venezuela asuma el poder’

El presidente José Raúl Mulino expresó este lunes 8 de diciembre durante su visita a la ciudad de Oslo, Noruega, su firme compromiso con la restauración democrática en Venezuela.

Mulino visita Oslo porque este 10 de diciembre junto con otros cuatro presidentes de América Latina acompañará a María Corina Machado a recibir el premio Nobel de la Paz.

El mandatario aseguró que no dará “ni un paso atrás” hasta que el gobierno electo asuma plenamente el poder, en referencia al liderazgo de Edmundo González Urrutia y Machado.

Panamá reconoce como ganador de las elecciones de este 28 de julio de 2024 en Venezuela a González Urrutia. Además, en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá se guardan las copias de las actas que confirman esa victoria con más del 70% de los votos.

“Aquí estoy emocionado, aquí estoy. No vamos a retroceder ni un centímetro hasta que el gobierno electo de Venezuela tome las riendas del poder, porque así lo decidió el pueblo venezolano”, afirmó Mulino.

Mulino reiteró que en Panamá reposan las copias de las actas electorales que —según dijo— confirman el “triunfo arrollador” de González Urrutia, Machado y “todos los demócratas venezolanos que son la inmensa mayoría”.

Consultado sobre la invitación de Machado para acompañarla en la ceremonia respondió con cercanía y compromiso político. “Como una amiga que lo es y que sabe que puede contar conmigo y con Panamá siempre, sobre todo en la etapa que viene”.

El mandatario subrayó que Venezuela enfrentará un proceso complejo de reconstrucción nacional, en el que Panamá —aseguró— estará dispuesto a brindar apoyo.

“La etapa que viene es una etapa de reconstrucción de Venezuela que debe ser toda una experiencia y una gestión inmensa para rehacer ese gran país. Porque Venezuela es un gran país”, expresó.