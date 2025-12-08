Ocho heridos y alerta de tsunami tras potente sismo de 7,6 en el norte de Japón

Al menos ocho personas resultaron heridas a raíz del fuerte terremoto de magnitud 7,6 que azotó el norte de Japón a última hora del lunes, informaron medios de comunicación locales, mientras continúa vigente la alerta de tsunami en las costas del norte y noreste del archipiélago.

Dos personas resultaron heridas por caídas derivadas del seísmo en Hokkaido, la isla más septentrional del territorio, una de ellas durante las labores de evacuación recomendada para más de 23.0000 personas por los tsunamis, según la agencia local de noticias Kyodo.

La cadena pública NHK informó por su parte que seis personas resultaron heridas en la prefectura de Aomori.

El temblor se produjo a las 11:15 p.m. hora local del lunes (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El seísmo alcanzó en Hachinohe el nivel 6 superior en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

Las autoridades meteorológicas activaron una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido.

A las 1:08 hora local, se había constatado la llegada de un tsunami de 70 centímetros en el puerto de Kuji, en Iwate, según los datos más recientes publicados por NHK.

“Siguen observándose tsunamis, así que continúen evacuando” zonas de riesgo, advirtió en una rueda de prensa el director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la JMA, Shinji Kiyomoto.

En Tokio, el Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, estableció un equipo especial que se encuentra coordinándose con las autoridades locales para evaluar la magnitud de los heridos y daños, una tarea complicada en mitad de la noche.

El Gobierno de Aomori informó de que unos 2.700 hogares quedaron sin electricidad y se declararon dos incendios tras el seísmo, aunque se desconocen por el momento mayores.

Los operadores nucleares no han detectado anomalías ni niveles inusuales de radiactividad en torno a las centrales nucleares ubicadas en Hokkaido, Aomori, Miyagi ni Fukushima, regiones donde el temblor se dejó notar con fuerza.

La JMA ha pedido extremar las precauciones ante la posibilidad de que un terremoto de magnitud similar se produzca en la misma zona en los próximos días.