Terremoto de 7.6 sacude el norte de Japón y genera alerta de tsunami de hasta tres metros

Un terremoto de magnitud 7.6 estremeció este lunes 8 de diciembre el norte de Japón y activó de inmediato una alerta de tsunami de hasta tres metros emitida por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales significativos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) precisó que el sismo tuvo su epicentro a 84 kilómetros de las costas de Misawa, en la prefectura de Aomori, y se originó a una profundidad de 53.1 kilómetros.