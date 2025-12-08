  1. Inicio
Terremoto de 7.6 sacude el norte de Japón y genera alerta de tsunami de hasta tres metros

Se emite una alerta de tsunami mientras en una televisión en Sapporo, en la prefectura de Hokkaido, al norte de Japón, se muestra en directo la imagen de un barco saliendo de un puerto costero el 8 de diciembre de 2025. GREG BAKER | AFP
Por
Manuel Vega Loo
  • 08/12/2025 10:10
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) precisó que el sismo tuvo su epicentro a 84 kilómetros de las costas de Misawa.

Un terremoto de magnitud 7.6 estremeció este lunes 8 de diciembre el norte de Japón y activó de inmediato una alerta de tsunami de hasta tres metros emitida por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales significativos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) precisó que el sismo tuvo su epicentro a 84 kilómetros de las costas de Misawa, en la prefectura de Aomori, y se originó a una profundidad de 53.1 kilómetros.

El fuerte movimiento generó preocupación en toda la región, donde las autoridades locales pidieron a la población mantenerse alerta y seguir las instrucciones de evacuación en áreas costeras.

La JMA continúa monitoreando la actividad sísmica y las posibles variaciones en el nivel del mar, mientras equipos de emergencia se mantienen desplegados para evaluar cualquier impacto que pueda surgir en las próximas horas.

Japón, situado en el cinturón de fuego del Pacífico, experimenta regularmente terremotos, por lo que cuenta con avanzados sistemas de alerta y protocolos de respuesta inmediata.

