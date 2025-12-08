Canal de Panamá inicia el año fiscal con un repunte del 5.6% en sus tránsitos

El inicio del nuevo año fiscal, del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026, llegó con un comportamiento más dinámico en la vía interoceánica.

De acuerdo con el reporte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en octubre se registraron 1,029 tránsitos, 55 más que en el mismo mes del año fiscal anterior, cuando se contabilizaron 974.

El análisis, citado por el Portal Portuario, señala que el aumento está vinculado al movimiento típico previo a Navidad y Año Nuevo, así como a decisiones de comerciantes que buscan adelantarse al “castigo” de futuros aranceles sobre mercancías en Estados Unidos.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, resaltó que el martes 2 de diciembre se registraron 38 cruces, cifra que se ubica en el límite superior de la capacidad diaria estimada, entre 36 y 38 tránsitos.

“El comportamiento de octubre y noviembre ha sido muy positivo y por encima de lo estimado”, indicó Vásquez, aunque recordó que gran parte de la carga responde a la anticipación propia de la temporada alta.

Según el informe compartido a los clientes, el promedio diario de octubre fue de 33.2 tránsitos, con un máximo de 38 y un mínimo de 28. El tiempo promedio en tránsito se mantuvo en 10.5 horas por buque.

En cuanto a los segmentos, los portacontenedores continuaron liderando la demanda, con 242 tránsitos registrados en octubre.

Pese al buen desempeño, Vásquez anticipó que este ritmo no se sostendrá una vez pasadas las festividades, pues responde al ciclo comercial de fin de año.

Asimismo, recordó que la vía interoceánica facilita cerca del 6% del comercio global, por lo que cualquier variación en la dinámica logística internacional repercute directamente en sus operaciones.