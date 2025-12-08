Nuevas reglas para el Mundial 2026: FIFA impondrá pausas de hidratación en todos los partidos

La<b> </b>FIFA<b> </b>anunció que en el próximo Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos <b>los jugadores disfrutarán de pausas de hidratación de tres minutos </b>a mitad de cada periodo de todos los encuentros.El máximo organismo futbolístico universal indicó que <i>'en un procedimiento ahora simplificado'</i> los colegiados <i>'pausarán el juego después de 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores puedan beber'.</i>Estas pausas de hidratación, apuntó la FIFA,<i> 'no dependen del clima ni de la temperatura'</i>, sino que serán ordenadas por los árbitros <i>'en todos los partidos, garantizando la igualdad de condiciones para todos los equipos'.</i><i>'Independientemente del estadio, de si tiene techo o no, y de la temperatura, habrá una pausa para beber agua de tres minutos en todos los partidos. Durará exactamente tres minutos en ambos tiempos, desde el momento en que el árbitro pita'</i>, <b>declaró Manolo Zubiria, director del torneo</b>, quien apuntó que<i> 'si el partido tiene que ser interrumpido en el minuto 20 ó 21 por una lesión, por supuesto se hablará con el árbitro'.</i>Por otro lado, <b>la FIFA también planea tres ceremonias inaugurales</b>, una antes del primer encuentro, <b>el jueves 11 de junio en la Ciudad de México entre la selección local y Sudáfrica </b>y otra antes de los primeros partidos de los otros dos países anfitriones, <b>el viernes 12 en Toronto con el encuentro Canadá-Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales</b> y en <b>Los Ángeles con el choque Estados Unidos-Paraguay.</b>Además, para la gran final, <b>el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey se está planificando un espectáculo</b> para celebrar en el descanso por primera vez en la historia del Mundial, así como la ya tradicional ceremonia de clausura.