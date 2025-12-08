Nuevas reglas para el Mundial 2026: FIFA impondrá pausas de hidratación en todos los partidos

La FIFA anunció que en el próximo Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos los jugadores disfrutarán de pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada periodo de todos los encuentros.

El máximo organismo futbolístico universal indicó que “en un procedimiento ahora simplificado” los colegiados “pausarán el juego después de 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores puedan beber”.

Estas pausas de hidratación, apuntó la FIFA, “no dependen del clima ni de la temperatura”, sino que serán ordenadas por los árbitros “en todos los partidos, garantizando la igualdad de condiciones para todos los equipos”.

“Independientemente del estadio, de si tiene techo o no, y de la temperatura, habrá una pausa para beber agua de tres minutos en todos los partidos. Durará exactamente tres minutos en ambos tiempos, desde el momento en que el árbitro pita”, declaró Manolo Zubiria, director del torneo, quien apuntó que “si el partido tiene que ser interrumpido en el minuto 20 ó 21 por una lesión, por supuesto se hablará con el árbitro”.

Por otro lado, la FIFA también planea tres ceremonias inaugurales, una antes del primer encuentro, el jueves 11 de junio en la Ciudad de México entre la selección local y Sudáfrica y otra antes de los primeros partidos de los otros dos países anfitriones, el viernes 12 en Toronto con el encuentro Canadá-Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales y en Los Ángeles con el choque Estados Unidos-Paraguay.

Además, para la gran final, el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey se está planificando un espectáculo para celebrar en el descanso por primera vez en la historia del Mundial, así como la ya tradicional ceremonia de clausura.