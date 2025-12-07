Panamá debutará en Toronto ante Ghana y cierra la fase de grupos en EE.UU.

La selección de Panamá conoció de manera oficial su calendario para lo que será la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Estados Unidos, Canadá y México 2026. Luego de saber los rivales para la fase de grupos, tan solo hacía falta conocer las ciudades, fechas y horarios en la que se iba a jugar esta primera fase del certamen mundialista.

La FIFA, junto a las leyendas Ronaldo Nazario, el italiano Franceco Totti, el búlgaro Hristo Stoichkov y el estadounidense Alexi Lalas; el ente deportivo desveló el calendario completo de los 48 equipos que participarán en el Mundial el próximo año. Los dirigidos por Thomas Christiansen debutarán el 17 de junio ante Ghana en el estadio Toronto, en Canadá a las 6:00 p.m. (hora local de Panamá).

Este será el primer partido en toda la historia entre ambos conjuntos en el torneo mundialista. El segundo encuentro de los panameños será ante Croacia el 23 de junio, también en el estadio Toronto a las 6:00 p.m. (hora local de Panamá).

Panamá se enfrentará ante los subcampeones de Rusia 2018 semifinalista de Catar 2022, por lo que este promete ser uno de los encuentros más importantes para los panameños en la fase de grupos.

Por último, Panamá se tendrá que trasladar hasta los Estados Unidos, concretamente a Nueva York/Nueva Jersey para jugar ante Inglaterra el 27 de junio a las 4:00 p.m. (hora local de Panamá). De este modo, nuestro país jugará dos encuentros en territorio canadiense, mientras que cerrará la fase de grupos en suelo estadounidense.

En cuanto a los otros equipos, se confirmó que México jugará ante Sudáfrica el partido inaugural del Mundial en el estadio Ciudad de México el 11 de junio, mientras que Estados Unidos debutará contra Paraguay en el estadio Los Ángeles el 12 de junio.

Había mucha incertidumbre sobre lo que iba a ocurrir con los países de Haití e Irán por sus problemas migratorios con los Estados Unidos. Finalmente ambos equipos jugarán sus partidos en suelo estadounidense. Los haitianos verán acción en Boston, Filadelfia y Atlanta, mientras que los iraníes irán a Los Ángeles y Seattle.

La actual campeona del mundo, Argentina, no jugará sus partidos en la ciudad de Miami como mucho se había especulado. La FIFA decidió enviar al equipo de Lionel Scaloni a Kansas City y Dallas.

Por último, uno de los partidos más atractivos del Mundial, el Uruguay-España, se jugará en México, concretamente en el estadio Guadalajara el 26 de junio.

La Copa Mundial de la FIFA dará su pitazo inicial el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio del 2026.