Mundial 2026: Jefes de Estado de Estados Unidos, México y Canadá asistirán al sorteo final

Poco a poco se van revelando personalidades importantes que estarán presentes en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Si antes la FIFA había confirmado la presencia de importantes figuras deportivas como Aaron Judge, Tom Brady, Jaime Penedo y Shaquille O’Neal, el ente deportivo dio más detalles de otras personalidades que dirán presente este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center para el sorteo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, han confirmado su asistencia para ver de primera mano el sorteo final en la que 48 equipos sabrán su destino de cara al Mundial 2026 que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

Anteriormente se había confirmado la presencia del presidente Trump al evento, sin embargo había cierta incógnita sobre la participación de Sheinbaum y Carney. El ente deportivo, en un comunicado, confirmó la presente de los tres Jefes de Estado para lo que será un evento que paralizará al planeta entero.

A pesar de la confirmación para el sorteo final, en el caso de Sheinbaum, dio a conocer días atrás que no irá al partido de inauguración del Mundial 2026, encuentro que se celebrará en México el jueves 11 de junio en el estadio Ciudad de México. La presidenta expresó en una conferencia de prensa que le dará su boleto que le dio la FIFA a una niña con pocos recursos para que disfrute de la gran fiesta en el país.

Mientras tanto, aún no hay información oficial sobre si Carney estará presente en el primer partido del Mundial que se celebrará en Canadá el viernes 12 de junio en el estadio Toronto.

El que si confirmó su presencia en el partido inaugural en Estados Unidos fue Trump, quien estará presente en el estadio Los Ángeles el 12 de junio para ver al equipo de las barras y las estrellas jugar el primero duelo de la competición en territorio estadounidense.

Esta será la tercera vez que México sea sede de una Copa Mundial de la FIFA, mientras que en Canadá se jugará por primera vez el certamen en la versión masculina. Ya fueron sede de Mundial Femenino 2015. Por Estados Unidos, será la segunda vez en su historia en tener el torneo más importante en el planeta.