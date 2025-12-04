Reglas de curules, revocatoria y Parlacen quedan para 2026

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) retomará sus sesiones el 7 de enero de 2026, fecha en la que continuará el análisis del quinto y último bloque de modificaciones al Código Electoral. La decisión fue confirmada por el magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, quien también preside la Comisión.

La suspensión temporal estaba prevista y había sido adelantada por La Estrella de Panamá. En la sesión 29, Arellano informó que el pleno del TE acordó posponer la presentación formal del quinto bloque para permitir una revisión más amplia de los temas que aún requieren discusión interna.

El quinto bloque representa una de las etapas más sensibles del proceso de reformas e incluye asuntos de alto impacto político: Fórmulas de votación. adjudicación de curules y proclamaciones, revocatoria de mandato y las reglas para los diputados del Parlacen

Estos temas, por su complejidad y repercusiones jurídicas, serán abordados una vez el pleno del TE finalice el análisis técnico previo.

Arellano explicó que, aunque la CNRE aprobó el cuarto bloque en su última reunión, tres artículos quedaron pendientes porque la mesa consideró que debían tratarse dentro del quinto bloque por su relación con los temas estructurales del sistema electoral.

“En la última sesión se aprobó el cuarto bloque; únicamente quedaron pendientes tres artículos que se pospusieron para ser tratados en el quinto bloque”, señaló Arellano.

El magistrado explicó que el Tribunal Electoral está afinando propuestas que deberán ser debatidas en la mesa de la Comisión antes de convertirse en iniciativas formales: “En reunión del pleno se presentaron las propuestas que el Tribunal analizará y discutirá para presentarlas como propuestas propias del TE. Por esa razón no vamos a entrar todavía en la presentación y justificación del quinto bloque”, dijo.

Arellano precisó que el contenido del bloque incluye diferentes temas que el pleno debe evaluar, aprobar y subir a la plataforma oficial, proceso que requiere tiempo técnico y administrativo.

Con la pausa de fin de año, la CNRE entrará en su recta final apenas iniciado 2026. El quinto bloque es determinante porque define reglas centrales para la representación política, los métodos de elección y las condiciones de responsabilidad de los cargos de elección popular.

Las discusiones retomarán ritmo el 7 de enero, cuando partidos políticos, representantes de la sociedad civil y el Tribunal Electoral vuelvan a sentarse en la mesa para consensuar las últimas modificaciones al Código Electoral antes de su envío a la Asamblea Nacional.