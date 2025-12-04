ONU despliega misión en Siria; Panamá llama a combatir extremismo y garantizar

El embajador panameño y representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Eloy Alfaro de Alba, formó parte de la misión oficial del Consejo de Seguridad en Siria, un despliegue diplomático que busca acompañar el proceso de transición política que vive el país tras más de una década de conflicto.

Durante la visita, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU fueron recibidos por el presidente sirio, Ahmed Al Sharaa, y por el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad Hassan Al-Shaibani, con quienes sostuvieron encuentros destinados a evaluar los avances, los retos y las necesidades de la estabilización nacional.

La presencia conjunta de todas las delegaciones del Consejo de Seguridad envía —según destacaron las misiones participantes— un mensaje sobre la necesidad de respaldar los procesos de reconstrucción y estabilización, tanto en Siria como en el Líbano.

En representación de Panamá, Alfaro de Alba subrayó la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Siria, así como la urgencia de proteger a la población civil, garantizar la participación plena de las mujeres en todas las etapas de paz y reconstrucción, y avanzar conforme a lo establecido en la Resolución 2254, considerada por la ONU como la hoja de ruta esencial para una solución política sostenible.

El embajador panameño también resaltó la importancia de combatir el extremismo y los remanentes terroristas, elementos que continúan amenazando la estabilidad regional y los esfuerzos de consolidación de la paz.

La misión del Consejo de Seguridad continuará evaluando sobre el terreno las necesidades humanitarias, la implementación de acuerdos y el papel de la comunidad internacional en la fase actual del proceso en Siria.