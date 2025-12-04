Contraloría estima $52 millones en lesión patrimonial por auxilios económicos

Las declaraciones del contralor generaron reacciones entre la ciudadanía. La directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad Ciudadana, Capítulo panameño de Transparencia Internacional, Olga De Obaldía, compartió su opinión con <b>La Estrella de Panamá.</b>'Este caso tocó la fibra más profunda de los panameños, por ser fondos que debían destinarse a la educación. No queremos ni podemos ver más de lo mismo: casos que prescriben, imputados a los que se sobresee, dinero que no se devuelve. Robarnos lo que es de todos, debe dejar de ser un buen negocio', declaró. De Obaldía hace eco del hambre ciudadano por justicia y certeza del castigo para todos. 'Si algo espera la ciudadanía es un cambio real y no más de la misma impunidad que parece prevalecer en los casos de lesiones patrimoniales al Estado. Ese cambio real sería: ver eficacia y trato igualitario en las investigaciones y las cautelas a los cómplices del atraco, tanto exfuncionarios como personas privadas, vistas fiscales que llevaran a juicios, procesos que culminen con el castigo de los culpables y sobre todo: la devolución y recuperación de todo lo robado'. enfatizó.Ahora, le corresponderá al Ministerio Público utilizar la información suministrada a través de las auditorías de la Contraloría para las investigaciones que lleven en curso. El contralor dejó claro que en este, y otros casos, el rol de la Contraloría se limita a auditar y cumplir con la fiscalización compartiendo la información con las autoridades pertinentes.'Los hallazgos que obviamente se den o no se den en esas auditorías serán presentados en el Ministerio Público. Al Ministerio Público entonces le tocará hacer las actividades respectivas', enfatizó Flores.