Nuevo edificio oncológico será un complemento, no un reemplazo al actual ION

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves 4 de diciembre al nuevo edificio oncológico que se planea construir en la Ciudad de la Salud.

“La idea es mejorar la capacidad de atención oncológica allí, en la Ciudad de la Salud. Porque el actual y viejo hospital Oncológico no da más, como todo el mundo sabe. Y lo que queremos es modernizar en tiempo de, vamos a decir, 18 meses como máximo, construir esas obras allí, en la Ciudad de la Salud, y complementar lo que hoy ya se tiene”, manifestó el mandatario.

Lo que aún no queda del todo claro es si este edificio será administrado por la Caja de Seguro Social (CSS), ya que estaría ubicado en la Ciudad de la Salud, por el Ministerio de Salud (Minsa), o por ambos como parte del modelo de unificación de ambos sistemas de salud en el que trabaja la actual administración.

Tampoco se sabe que va a pasar con el actual edificio dónde se encuentra el Instituto Oncológico Nacional (ION). “El destino del viejo oncológico, sinceramente no le puedo responder en este momento. Eso no pasa por mí, así, en este momento. Lo único que sí le digo es que el concepto de integración de salud va avanzando. Eso no tiene vuelta atrás”, enfatizó el mandatario.

El proyecto de un nuevo edificio oncológico lleva más de diez años sin concretarse. En 2014 se adjudicó la obra por 172 millones de dólares, pero un año después se canceló por presuntas irregularidades. En el gobierno de Laurentino Cortizo se planeó construirlo en Clayton por 434,8 millones de dólares pero el 14 de enero de 2023 se canceló nuevamente.

El actual presidente Mulino primero planteó reanudar la obra, luego argumentó que la estrategia sería unir CSS y Minsa, y que era mejor usar las facilidades en Ciudad de la Salud que construir nuevos hospitales en otros sitios. En junio de 2024 se inauguró el Hospital de Cancerología en Ciudad de la Salud. Este hospital cuenta con varias facilidades, especialmente de Radiología, para la atención de pacientes de cáncer, sin embargo no es un reemplazo del ION que se ha mantenido todo este tiempo operando al tope de su capacidad.

El nuevo edificio, más que un reemplazo, parece otro esfuerzo complementario para aliviar la carga del ION y las necesidades de los pacientes. Se sabe que tendrá un espacio de 19,670 metros cuadrados, 9 niveles de atención, sala de quimioterapia con 90 sillones, ocho camas para tratamientos prolongados y un laboratorio clínico y molecular para hematología en la Ciudad de la Salud. Lo que no se sabe todavía es el costo de la obra.

Una de las críticas presentadas frente a la iniciativa del Gobierno Nacional de unificar los sistemas de salud es la idea que el costo sea asumido por la CSS.

“Rechazamos enérgicamente las pretensiones cómodas para el Minsa y el gobierno central de usurpar financieramente los recursos de los asegurados para solventar la responsabilidad que constitucionalmente recae sobre el Estado de atender a toda la población”, destacó en un comunicado la Asociación de Médicos, Odontología y Profesionales Afines de La Caja de Seguro Social de Panamá (Amoacss). “La propuesta de unificación en salud, con una entidad (CSS) que está funcionando reservas financieras y cada vez menos cotizantes, se convierte en la crónica de una muerte financiera anunciada”, concluye la misiva firmada José Richard González, secretarios general de la Amoacss.

El presidente Mulino niega que la unificación se esté pagando con dinero de los cotizantes de la CSS.

”Es completamente falso que es la Caja de Seguro Social la que va a cargar el gasto de salud pública del país, contra el patrimonio de los asegurados. Eso no es así”, declaró Mulino. “Ese concepto de integración está en la ley. Lo que estamos haciendo es llevarlo a la práctica como corresponde, con orden, para que tengamos un solo sistema de salud en el país. Que simplifique, que ahorre y que represente verdaderamente un sistema único de salud para todos los panameños”, concluyó. Destacó también que alrededor del 70% de los pacientes del ION son asegurados de la CSS y esta institución realiza el pago puntual de los gastos médicos.