Marco Rubio denuncia cooperación del régimen de Maduro con redes del narcotráfico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó fuertes acusaciones contra el régimen de Nicolás Maduro al asegurar que Venezuela se ha convertido en una plataforma clave para el tránsito de drogas hacia territorio estadounidense.

Rubio afirmó que el enojo del mandatario venezolano frente a estos señalamientos “confirma que las drogas salen de Venezuela”.

De acuerdo con el funcionario, el régimen no actúa como un gobierno legítimo, sino como una organización “transbordo” de cargamentos ilegales.

El secretario sostuvo que la cocaína y otras drogas producidas en Colombia son trasladadas a través del territorio venezolano con la cooperación directa de sectores del régimen.

Según sus palabras, estas operaciones se realizan tanto por vía aérea como marítima, permitiendo que las embarcaciones y aviones cargados de estupefacientes salgan desde Venezuela rumbo a Estados Unidos.

Además, aseguró que esta colaboración entre autoridades del régimen y redes del narcotráfico se da de forma abierta, lo que representa, dijo, una grave amenaza para la seguridad regional e internacional.