Marco Rubio denuncia cooperación del régimen de Maduro con redes del narcotráfico

El secretario de Estado de Estados Unidos, <a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a>, lanzó fuertes acusaciones contra el régimen de <a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a> al asegurar que Venezuela se ha convertido en una plataforma clave para el tránsito de drogas hacia territorio estadounidense.Rubio afirmó que el enojo del mandatario venezolano frente a estos señalamientos <b>'confirma que las drogas salen de Venezuela'</b>. De acuerdo con el funcionario, el régimen no actúa como un gobierno legítimo, sino como una organización <b>'transbordo'</b> de cargamentos ilegales.El secretario sostuvo que la cocaína y otras drogas producidas en Colombia son trasladadas a través del territorio venezolano con la cooperación directa de sectores del régimen. Según sus palabras, estas operaciones se realizan tanto por vía aérea como marítima, permitiendo que las embarcaciones y <b>aviones cargados de estupefacientes salgan desde Venezuela rumbo a Estados Unidos.</b>Además, aseguró que esta colaboración entre autoridades del régimen y redes del narcotráfico se da de forma abierta, lo que representa, dijo, una grave amenaza para la seguridad regional e internacional.