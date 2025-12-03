‘Maduro se burló de Joe Biden’: Rubio revela que el régimen incumplió el pacto por elecciones libres

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó en una entrevista con Fox News que los regímenes de Venezuela e Irán atraviesan un momento de inestabilidad que podría derivar en cambios políticos importantes, especialmente ante la presión ejercida por el presidente Donald Trump y las crecientes dificultades internas de ambos países.

Rubio señaló que Maduro “ha roto cada acuerdo que ha firmado” en la última década, lo que —aseguró— dificulta cualquier intento de negociación.

Sin embargo, recalcó que Washington seguirá explorando vías que contribuyan a estabilizar la región y frenar la influencia de actores hostiles.

“Si puedes trabajar de una manera que traiga estabilidad al hemisferio y logres que Venezuela deje de ser la base de la influencia iraní y de actividades contra Estados Unidos, sería ideal”, expresó.

El secretario de Estado denunció que el régimen de Maduro continúa involucrado en actividades como el narcotráfico y el envío de grupos criminales —entre ellos miembros del Tren de Aragua— hacia territorio estadounidense.

Rubio también recordó que, según él, la administración del expresidente Joe Biden alcanzó un acuerdo con Maduro que este nunca cumplió.

El funcionario afirmó que, a cambio de “elecciones libres y justas”, el gobierno estadounidense accedió a liberar a los sobrinos de Maduro condenados por narcotráfico y al operador financiero del régimen Alex Saab, quien todavía no había sido juzgado.

“Maduro obtuvo a sus familiares convictos, obtuvo a su hombre del dinero [Alex Saab], y nunca cumplió. No hizo elecciones libres ni justas. Robó las elecciones”, declaró Rubio.

El secretario contrastó la postura de Biden con la del actual presidente Trump, asegurando que “no podrán engañar” al nuevo gobierno.

Rubio destacó además la disposición de Trump para reunirse con cualquier líder mundial, desde el presidente de rusia Vladimir Putin hasta el de china Xi Jinping, como parte de su estrategia diplomática directa.

“El presidente está preparado para sentarse y hablar con cualquiera, pero al final debe haber alguien con quien realmente se pueda hacer un acuerdo”, afirmó.