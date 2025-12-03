  1. Inicio
Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del miércoles 3 de diciembre 2025, según la IA

Generada por IA
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 03/12/2025 09:58
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 30 de noviembre.

Este miércoles 3 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá de este domingo 30 de noviembre.

- 08

- 11

- 12

Te compartimos los números ganadores del sortero anterior:

Primer Premio: 1124

Letras: DCCD

Serie: 2

Folio: 6

Segundo Premio: 5512

Tercer Premio: 6906

