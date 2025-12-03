Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del miércoles 3 de diciembre 2025, según la IA

Este miércoles 3 de diciembre de 2025 se realizará el sorteo ordinario de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.<i>Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá de este domingo 30 de noviembre.</i><b>- 08</b><b>- 11</b><b>- 12</b><i>Te compartimos los números ganadores del sortero anterior:</i><b>Primer Premio: 1124 </b><b>Letras: DCCD</b><b>Serie: 2</b><b>Folio: 6</b><b>Segundo Premio: 5512</b><b>Tercer Premio: 6906</b>