Descubre dónde y cuándo ver los partidos de Panamá en el Mundial 2026

La Selección Nacional de Fútbol de Panamá ya conoce su calendario oficial para disputar la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026, torneo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen competirá en el grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, en lo que será su segunda participación en una Copa del Mundo.

Los tres encuentros de Panamá ya tienen fecha, ciudad, horario y canales de transmisión, por lo que los aficionados podrán organizarse para no perderse ningún.

¿Cuándo serán los partidos?

Panamá vs Ghana (Toronto)

Martes 17 de junio de 2026

7:00 p.m. de Canadá (hora de Panamá 6:00 p.m.)

Este será el primer enfrentamiento en la historia entre Panamá y Ghana, marcando además el debut de la selección canalera en el Mundial 2026.

Panamá vs Croacia (Toronto)

Martes 23 de junio de 2026

6:00 p.m. (hora de Panamá)

Ambas selecciones nunca se han enfrentado anteriormente, por lo que este duelo será totalmente inédito para Panamá.

Panamá vs Inglaterra (Nueva York)

Sábado 27 de junio de 2026

4:00 p.m. (hora de Panamá)

Este será el último partido de Panamá en la fase de grupos, y una revancha histórica luego del enfrentamiento entre ambas selecciones en el Mundial de Rusia 2018, donde Inglaterra se impuso 6-1.

¿Dónde ver los partidos?

Los fanáticos del fútbol podrán seguir todos los partidos de la Selección Nacional en el Mundial de la FIFA 2026 a través de las pantallas de TVN y Telemetro, canales que serán los encargados de llevar la transmisión oficial de los encuentros del combinado canalero durante la fase de grupos.