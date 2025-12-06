Gianni Infantino pide disculpas a Lionel Scaloni: descubra el por qué

Durante la revelación de las sedes, las fechas y horarios oficiales del Mundial 2026, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, ofreció una disculpa pública al director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, luego de un incidente ocurrido durante un acto oficial en el que el entrenador fue obligado a colocarse guantes para agarrar la Copa del Mundo.

Durante la transmición, el presidente reconoció que la medida fue inapropiada y aclaró que los campiones del mundo tienen derecho de tocar y levantar la copa sin restricciones.

“Necesito disculparme con Scaloni porque ayer, no sabía que ibas a ponerte guantes para alzar la copa, pero pido disculpas ante eso porque me parece que los campeones del mundo pueden tocar la copa, así que te pido una disculpa, Leonel, en nombre de la FIFA te pido una disculpa”, dijo.

Infantino señaló que este tipo de protocolos no deberían aplicarse a quienes consquistaron el título de campeones del mundo.

Scaloni agradeció el gesto del presidente de la FIFA con humor, en medio de las actividades relacionadas con el próximo Mundial, donde Argentina volverá a competir como vigente campeon del mundo.