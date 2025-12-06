MiCultura rechaza señalamientos por transferencias de $525 mil

El Ministerio de Cultura (MiCultura) respondió este a los señalamientos sobre la transferencia de $525 mil a los municipios de La Pintada y Aguadulce, en la provincia de Coclé en 2024, y aseguró que los fondos fueron asignados conforme a la ley y al mandato institucional vigente.

En un comunicado titulado “La cultura es un derecho de todos”, la entidad explicó que las transferencias “son legales, obligatorias y parte esencial” de las funciones que le otorga la Ley 90 de 2019, norma que crea el MiCultura y establece la promoción y financiamiento de actividades culturales, comunitarias y patrimoniales en todo el territorio nacional.

La institución agregó que la Ley 175 de 2020, conocida como Ley General de Cultura, también refuerza esa obligación y define como responsabilidad del Estado apoyar económicamente festividades tradicionales, celebraciones comunitarias, actividades culturales y el patrimonio a través de municipios, patronatos y organizaciones locales.

Las citadas transferencias fueron publicadas en la Gaceta Oficial. A La Pintada, le adionaron $200 mil a través del Acuerdo 2 del 7 de marzo de 2025, aunque los gastos eran de diciembre de 2024; mientras que a Aguadulce a través del Acuerdo 164 del 10 de diciembre de 2024 le aprobaron un crédito adicional de $325 mil al presupuesto de 2024, para celebrar el 28 de noviembre y las actividades decembrinas.

MiCultura señaló que los procesos administrativos realizados para estas transferencias cuentan con documentación pública y auditable, y que se siguieron los procedimientos establecidos desde la creación de la institución. “No existe irregularidad, discrecionalidad ni uso político de fondos”, precisó el comunicado.

A través de su comunicado de prensa, MiCultura destacó que, desde el inicio de la actual administración, se ha fortalecido el trabajo con los gobiernos locales mediante convenios con AMUPA y ADALPA, así como con la capacitación de funcionarios municipales y la implementación de metodologías técnicas para la formulación de proyectos culturales.

De acuerdo con la información oficial, ese proceso ha permitido la presentación de más de 50 proyectos culturales municipales a nivel nacional. De ellos, 18 propuestas de turismo cultural y desarrollo sostenible están programadas para ejecutarse en 2026, seleccionadas bajo criterios verificables y orientación de impacto comunitario.

MiCultura afirmó que las acusaciones difundidas sobre presuntas irregularidades “carecen de base legal y técnica” y que tanto la normativa vigente como los procedimientos aplicados respaldan las transferencias realizadas.

La nota concluye que el MiCultura mantiene su compromiso con la transparencia, la legalidad y el desarrollo cultural del país. “Seguiremos trabajando con responsabilidad para llevar la cultura a todos los territorios, porque la cultura es un derecho que pertenece a todos los panameños”, aseguró la entidad.