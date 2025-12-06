MiCultura rechaza señalamientos por transferencias de $525 mil

El Ministerio de Cultura (MiCultura) respondió este a los señalamientos sobre la transferencia de <b>$525 mil</b> a los municipios de <b>La Pintada</b> y <b>Aguadulce</b>, en la provincia de Coclé en 2024, y aseguró que los fondos fueron asignados conforme a la ley y al mandato institucional vigente.En un comunicado titulado <b>'La cultura es un derecho de todos'</b>, la entidad explicó que las transferencias <i>'son legales, obligatorias y parte esencial' </i>de las funciones que le otorga la <b>Ley 90 de 2019</b>, norma que crea el MiCultura y establece la promoción y financiamiento de actividades culturales, comunitarias y patrimoniales en todo el territorio nacional.La institución agregó que la <b>Ley 175 de 2020</b>, conocida como <b>Ley General de Cultura</b>, también refuerza esa obligación y define como responsabilidad del Estado apoyar económicamente festividades tradicionales, celebraciones comunitarias, actividades culturales y el patrimonio a través de municipios, patronatos y organizaciones locales.Las citadas transferencias fueron publicadas en la Gaceta Oficial. A <b>La Pintada</b>, le adionaron <b>$200 mil </b>a través del <b>Acuerdo 2 del 7 de marzo de 2025</b>, aunque los gastos eran de diciembre de 2024; mientras que a <b>Aguadulce</b> a través del <b>Acuerdo 164 del 10 de diciembre de 2024</b> le aprobaron un crédito adicional de <b>$325 mil</b> al presupuesto de 2024, para celebrar el 28 de noviembre y las actividades decembrinas. MiCultura señaló que los procesos administrativos realizados para estas <b>transferencias cuentan con documentación pública y auditable</b>, y que se siguieron los procedimientos establecidos desde la creación de la institución.<i> 'No existe irregularidad, discrecionalidad ni uso político de fondos'</i>, precisó el comunicado.A través de su comunicado de prensa, MiCultura destacó que, desde el inicio de la actual administración, se ha fortalecido el trabajo con los gobiernos locales mediante convenios con <b>AMUPA</b> y <b>ADALPA</b>, así como con la capacitación de funcionarios municipales y la implementación de metodologías técnicas para la formulación de proyectos culturales.De acuerdo con la información oficial, ese proceso ha permitido la presentación de <b>más de 50 proyectos culturales municipales</b> a nivel nacional. De ellos, <b>18 propuestas de turismo cultural y desarrollo sostenible</b> están programadas para ejecutarse en 2026, seleccionadas bajo criterios verificables y orientación de impacto comunitario.<b>MiCultura</b> afirmó que las acusaciones difundidas sobre presuntas irregularidades <i>'carecen de base legal y técnica' </i>y que tanto la normativa vigente como los procedimientos aplicados respaldan las transferencias realizadas.La nota concluye que el MiCultura mantiene su compromiso con la transparencia, la legalidad y el desarrollo cultural del país. <i>'Seguiremos trabajando con responsabilidad para llevar la cultura a todos los territorios, porque la cultura es un derecho que pertenece a todos los panameños'</i>, aseguró la entidad.