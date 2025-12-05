Fondos del Ministerio de Cultura financian festividades en Aguadulce y La Pintada

<b>Los municipios de La Pintada y Aguadulce</b>, en la provincia de Coclé, incorporaron un total de $525,000.00 a sus presupuestos municipales con fondos provenientes del <b><a href="/tag/-/meta/mi-cultura">Ministerio de Cultura</a></b> para financiar actividades de fin de año y celebraciones patrias realizadas en 2024. Ambos ajustes se formalizaron mediante acuerdos publicados en la <b>Gaceta Oficial</b>, cumpliendo con los procedimientos exigidos para modificaciones presupuestarias en los gobiernos locales.En el caso de La Pintada, el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo Nº 02 del 7 de marzo de 2025, mediante el cual se adicionaron $200,000.00 al presupuesto de la vigencia 2025, aunque los gastos correspondían a actividades realizadas en diciembre de 2024.