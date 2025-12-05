Fondos del Ministerio de Cultura financian festividades en Aguadulce y La Pintada

Los municipios de La Pintada y Aguadulce, en la provincia de Coclé, incorporaron un total de $525,000.00 a sus presupuestos municipales con fondos provenientes del Ministerio de Cultura para financiar actividades de fin de año y celebraciones patrias realizadas en 2024. Ambos ajustes se formalizaron mediante acuerdos publicados en la Gaceta Oficial, cumpliendo con los procedimientos exigidos para modificaciones presupuestarias en los gobiernos locales. En el caso de La Pintada, el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo Nº 02 del 7 de marzo de 2025, mediante el cual se adicionaron $200,000.00 al presupuesto de la vigencia 2025, aunque los gastos correspondían a actividades realizadas en diciembre de 2024.

Los fondos se destinaron a la celebración de El Topón del 25 de diciembre, el desfile de Navidad del 21 de diciembre, así como a decoración de espacios públicos, seguridad, logística, transporte y alimentación. La solicitud se había presentado el 7 de noviembre de 2024, pero el depósito solo fue confirmado el 7 de marzo de 2025 en la cuenta del Fondo Común Municipal, lo que revela un proceso de reembolso o regularización posterior. La publicación del acuerdo en la Gaceta Oficial se efectuó el 12 de marzo de 2025. La modificación presupuestaria incrementó los ingresos municipales en el renglón de Otros Ingresos Varios y ajustó los egresos en la categoría de Productos Varios.