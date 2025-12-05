  1. Inicio
Fondos del Ministerio de Cultura financian festividades en Aguadulce y La Pintada

Fondos del Ministerio de Cultura financian actos de 2024. Archivo | La Estrella de Panamá
Ismael Gordón Guerrel
  • 05/12/2025 12:07
Los municipios recibieron transferencias de Cultura para financiar desfiles, efemérides y actividades de fin de año realizadas en 2024

Los municipios de La Pintada y Aguadulce, en la provincia de Coclé, incorporaron un total de $525,000.00 a sus presupuestos municipales con fondos provenientes del Ministerio de Cultura para financiar actividades de fin de año y celebraciones patrias realizadas en 2024.

Ambos ajustes se formalizaron mediante acuerdos publicados en la Gaceta Oficial, cumpliendo con los procedimientos exigidos para modificaciones presupuestarias en los gobiernos locales.

En el caso de La Pintada, el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo Nº 02 del 7 de marzo de 2025, mediante el cual se adicionaron $200,000.00 al presupuesto de la vigencia 2025, aunque los gastos correspondían a actividades realizadas en diciembre de 2024.

Los fondos se destinaron a la celebración de El Topón del 25 de diciembre, el desfile de Navidad del 21 de diciembre, así como a decoración de espacios públicos, seguridad, logística, transporte y alimentación.

La solicitud se había presentado el 7 de noviembre de 2024, pero el depósito solo fue confirmado el 7 de marzo de 2025 en la cuenta del Fondo Común Municipal, lo que revela un proceso de reembolso o regularización posterior.

La publicación del acuerdo en la Gaceta Oficial se efectuó el 12 de marzo de 2025.

La modificación presupuestaria incrementó los ingresos municipales en el renglón de Otros Ingresos Varios y ajustó los egresos en la categoría de Productos Varios.

El documento fue firmado por la presidenta del Concejo, Maribel Rodríguez; la secretaria, Edda Quintero; la alcaldesa, Ina Rodríguez Castañeda; y la secretaria general, Yosira Córdoba.

Aguadulce, por su parte, tramitó un crédito suplementario aprobado mediante el Acuerdo Nº 164 del 10 de diciembre de 2024, que incorporó $325,000 al presupuesto del año fiscal 2024.

Los fondos fueron solicitados por el alcalde el 1 de noviembre de 2024 y depositados el 6 de diciembre del mismo año.

El dinero se utilizó para cubrir los gastos de las efemérides patrias del 28 de noviembre y las actividades navideñas.

La modificación presupuestaria elevó el total de ingresos municipales a $780,319.23 y permitió redistribuir recursos entre distintos renglones operativos, con asignaciones específicas que llegaron hasta $95,000 en algunas partidas.

El acuerdo fue publicado en la Gaceta Oficial el 27 de enero de 2025 y contó con las firmas del presidente del Concejo, David E. Ortiz De León; el secretario, Humberto López; el alcalde, Cristian Eccles; y la secretaria general, Yatcenia D. de Tejera.

