Policentro de Parque Lefevre incorpora tomografía para fortalecer su capacidad diagnóstica

El policentro Luis H. Moreno, ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre, puso en funcionamiento su nuevo servicio de tomografía computarizada, ampliando así su capacidad diagnóstica y fortaleciendo la atención que ofrece a los pacientes del primer nivel de salud. La incorporación de este equipo permitirá realizar estudios especializados que facilitan la detección temprana de enfermedades, el control de padecimientos crónicos y una respuesta médica más rápida y precisa. Con ello, se reducirán los tiempos de espera y disminuirá la necesidad de trasladar a los pacientes a hospitales de mayor complejidad.

Detalles del nuevo servicio de tomografía del Policentro de Parque Lefevre