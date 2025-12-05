  1. Inicio
Policentro de Parque Lefevre incorpora tomografía para fortalecer su capacidad diagnóstica

Policentro de salud Luis H. Moreno de Parque Lefevre.
Policentro de salud Luis H. Moreno de Parque Lefevre. MINSA
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/12/2025 12:02
El policentro Luis H. Moreno, en Parque Lefevre, estrenó su servicio de tomografía computarizada, fortaleciendo la capacidad diagnóstica y mejorando la atención a los pacientes.

El policentro Luis H. Moreno, ubicado en el corregimiento de Parque Lefevre, puso en funcionamiento su nuevo servicio de tomografía computarizada, ampliando así su capacidad diagnóstica y fortaleciendo la atención que ofrece a los pacientes del primer nivel de salud.

La incorporación de este equipo permitirá realizar estudios especializados que facilitan la detección temprana de enfermedades, el control de padecimientos crónicos y una respuesta médica más rápida y precisa. Con ello, se reducirán los tiempos de espera y disminuirá la necesidad de trasladar a los pacientes a hospitales de mayor complejidad.

Detalles del nuevo servicio de tomografía del Policentro de Parque Lefevre

El servicio será atendido por personal técnico y profesional capacitado, de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. Para acceder, los usuarios deberán presentar su orden médica y solicitar la cita directamente en la instalación. Al confirmar el cupo, se requerirá un abono del 50% del costo del estudio.

Las autoridades de salud resaltaron que esta mejora beneficiará a residentes de Parque Lefevre y áreas vecinas, al acercar tecnologías diagnósticas avanzadas y fortalecer la red pública de atención.

La puesta en marcha del servicio forma parte de las acciones del Ministerio de Salud orientadas a modernizar la infraestructura sanitaria, descentralizar servicios especializados y garantizar un acceso más equitativo a la atención médica en todo el país.

