Policentro de Parque Lefevre incorpora tomografía para fortalecer su capacidad diagnóstica

El servicio será atendido por personal técnico y profesional capacitado, de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. Para acceder, los usuarios deberán presentar su orden médica y solicitar la cita directamente en la instalación. Al confirmar el cupo, se requerirá un abono del 50% del costo del estudio.Las autoridades de salud resaltaron que esta mejora beneficiará a residentes de Parque Lefevre y áreas vecinas, al acercar tecnologías diagnósticas avanzadas y fortalecer la red pública de atención.La puesta en marcha del servicio forma parte de las acciones del Ministerio de Salud orientadas a modernizar la infraestructura sanitaria, descentralizar servicios especializados y garantizar un acceso más equitativo a la atención médica en todo el país.