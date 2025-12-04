El Gobierno garantiza $1.8 millones para fortalecer a la Biblioteca Nacional

El presidente de la República José Raúl Mulino confirmó ayer que la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. ya cuenta con los fondos que la institución necesitaba con carácter de urgencia para este 2025, además de tener garantizados los recursos vitales para su operatividad en los próximos períodos fiscales y así fortalecer la institución responsable de custodiar el patrimonio bibliográfico del país.Este avance forma parte de un convenio de cooperación cultural entre el Ministerio de Cultura (MiCultura) y la Fundación Pro Biblioteca Nacional, con el que se busca contribuir con la modernización, sostenibilidad y fortalecimiento de la mayor biblioteca del país. Una cooperación que se traduce, entre otras cosas, en la asignación de $1.8 millones para este año, refrendada por la Contraloría General de la República.Unos recursos que serán destinados a fortalecer la operación y modernización de la Biblioteca Nacional así como de la red de bibliotecas públicas, permitiendo así mejoras significativas en la infraestructura, la climatización, los sistemas eléctricos, el mobiliario, y los materiales bibliográficos y tecnológicos.No obstante, el convenio no solo se queda en la mera asignación de fondos sino que también incluye la ejecución de proyectos esenciales como la digitalización del patrimonio documental, la innovación en los procesos bibliotecarios, la promoción de la lectura, el fortalecimiento del acceso a la información y el desarrollo de una ciudadanía crítica y participativa, según reza una nota de prensa de MiCultura.Una nota que recalca que el presupuesto es 'una decisión estratégica del Estado que reconoce el papel fundamental de las bibliotecas como centros vivos de memoria, aprendizaje, encuentro ciudadano y reconstrucción del tejido social'.