Cinco grandes obras del arquitecto Frank Gehry

En 1978, <b>Gehry </b>construye su propia residencia en <b>Santa Mónica, California</b>, que establece las bases de su estilo arquitectónico. Diseñada como una envoltura alrededor de un <i>bungalow</i> neerlandés de la década de 1920, alterna cubos de vidrio inclinados y paredes de chapa ondulada.El arquitecto defiende <b>el uso de materiales brutos y poco convencionales</b>, como mallas metálicas y madera contrachapada, en una especie de mosaico arquitectónico.Gehry y su esposa <b>Berta</b> vivieron en la residencia, que se ha convertido en un clásico de la arquitectura contemporánea, durante casi cuarenta años, antes de construir una nueva en 2019.