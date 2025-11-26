’Musa’ une a Panamá y Colombia para visibilizar el arte hecho por mujeres

La cooperación cultural puede servir como una herramienta para tender puentes entre los seres humanos y una muestra de ello es la exposición ‘Musa’ que se está presentando actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) como parte de un programa de colaboración con el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). La premisa de la exposición está basada en la resignificación de las colecciones artísticas cuyas artistas fueron relegadas a un segundo plano por el hecho de ser mujeres.

‘La Estrella de Panamá’ tuvo la oportunidad de asistir al recorrido guiado de una exposición que estará disponible al público en la sede del MAC en Ancón hasta febrero del 2026. La exposición ‘Musa’ fue uno de los 15 proyectos artísticos que fueron seleccionados en la convocatoria Cultura Latinoamérica de la Fundación Sura, la rama benéfica de la compañía de seguros, responsable de la actividad realizada en conmemoración del Día del Periodista.

El concepto de la muestra artística ‘Musa’ bien se puede entender como un diálogo intergeneracional con el arte como principal lenguaje, en el que las artistas de las colecciones de uno y otro museo entablan una conversación entre sí sobre la igualdad de género, el feminismo y los temas que siguen preocupando a la sociedad como el estado de la democracia, la discriminación histórica contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, y la falta de planificación urbana, entre otros tópicos.

La curadora del MAC Jennifer Choy explicó a este diario que la iniciativa se gestó el año pasado en conjunto con el MAMM con el apoyo de Fundación Sura en el año 2023. Tanto la directora del MAC María Lucía Alemán como su homóloga del MAMM María Mercedes González sellaron un vínculo de cooperación entre las instituciones de arte en el que el buen trato y la cercanía geográfica entre los dos países fueron los puntos clave para lograr que una iniciativa como ‘Musa’ saliera adelante.

Entre los temas que debatieron tanto el curador jefe del MAC Juan Canela como el que entonces era el curador jefe del MAMM Emiliano Valdés para sellar alguna iniciativa de cooperación estaban el valor de las colecciones de arte que tenían en sus respectivas galerías y las particularidades en su conservación, y, sobre todo, la invisibilización de las artistas latinoamericanas.

“Otro detalle curioso es que curiosamente la mayoría de las personas que llevan las colecciones en muchos museos de América Latina son mujeres. (...) Otro detalle inusual es que ambos curadores jefes pudieron ver las colecciones completas de ambos museos. Hubo un intercambio en el que el MAMM vio las piezas que más le interesaban de la colección del MAC y, a su vez, el MAC revisó aquellas piezas que más les interesaban de su colección”, elaboró Choy.

Tanto Alemán como González lanzaron en Medellín (Colombia) la primera parte de la exposición conjunta entre el MAC y el MAMM el 31 de julio de 2024. Ahora, la muestra se exhibe en Panamá. Una exposición cuya premisa es la visibilización femenina en el ámbito del arte. En ese entonces, Alemán comentó que en la muestra se puede apreciar una sinergia de generaciones en un espacio que lo comparten tanto las artistas que tienen una trayectoria consolidada como otras que apenas se están adentrando en el ámbito artístico.

Por su lado, González dijo en aquella ocasión que, además de un intento por reivindicar a las artistas pioneras y controversiales, la exposición conjunta ‘Musa’ se constituye como un puente del conocimiento artístico entre Panamá y Colombia.

En otro orden, la directora de asuntos legales de Grupo Sura en Panamá Nadili Rivera – presente en el recorrido – reafirmó el compromiso de la empresa multinacional con la cultura como herramienta para construir un mejor país.