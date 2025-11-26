’Musa’ une a Panamá y Colombia para visibilizar el arte hecho por mujeres

Una de las principales obras que se puede apreciar al entrar de lleno en la exposición ‘Musa’ es ‘Panama no.1’ de Hellen Rousseau. La artista neoyorquina, quien vivió unos años en Panamá, retrata en este acuarela sobre papel los roles de género impuestos a las mujeres, que en este caso, se expresaban delegándoles las tareas domésticas. La obra se centra especialmente en la realidad que vivieron aquellas mujeres afrodescendientes que fueron desplazadas y obligadas a asentarse en áreas urbanas y rurales junto con sus familias durante los primeros años de operación del Canal de Panamá, con un acceso muy limitado a la Zona del Canal.Otra obra que tiene una visión crítica de la realidad es la realizada por la artista española radicada en Panamá Pilar Moreno. En su obra tipo ‘collage’, ‘Guayacanes en flor’, realiza una crítica ácida al desorden urbano que se refleja en las calles de la ciudad capital. Con una narrativa poética y, a la vez, crítica e irónica, Moreno busca realizar un análisis sobre este tema - que cada cierto tiempo plantea un debate sobre el balance entre crecimiento económico y planificación urbana – con un toque que puede rayar en lo gracioso al situar a los gatos en frente de los trabajos de construcción.Una creación artística que invita a la reflexión es la de Risseth Yangüez Singh, que con su obra – en la que da forma al croquis de la República de Panamá con cabello trenzado – ahonda en la necesidad de dar a conocer la mezcolanza de culturas que dan forma al país.Un momento memorable sucedido en el recorrido expositivo fue el vivido por el periodista Leoncio Barrios cuando observó que el barrio del Marañón – en el que pasó una buena parte de su infancia – fue retratado por la afamada fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, quien recientemente se hizo merecedora del Premio Princesa de Asturias de las Artes. Conmovido e impresionado, el guía de la exposición Edgar Gaitán confirmó que el barrio en el que habitó Barrios es una de las obras destacadas de una de las herederas del surrealismo internacional.