Fiscalía pide debate antes de eliminar el voto plancha

LaLa Fiscalía General Electoral (FGE) lanzó una advertencia directa y sin matices frente a las propuestas de modificación de los artículos 424 y 452 del Código Electoral, al señalar que los cambios planteados al sistema de votación y escrutinio en los circuitos plurinominales constituyen un giro profundo que pone en juego principios esenciales de la democracia panameña.

En un pronunciamiento formal firmado por la fiscal general electoral encargada, Ana Raquel Santamaría C., y leído en la mesa de la Comisión Nacioanl de Reformas Electorales, la institución dejó claro que su intervención no es opcional ni secundaria, sino una obligación constitucional. “Nuestro deber constitucional es velar por el pleno goce de los derechos políticos de los ciudadanos, es decir, su derecho a elegir y ser elegido”, señala el documento, subrayando que las normas en discusión “perfectamente caen dentro del área de nuestras funciones”.

La Fiscalía advierte que las reformas propuestas no pueden abordarse como simples ajustes técnicos. Por el contrario, enfatiza que “no estamos frente a una modificación cualquiera, sino a un cambio radical en la elección de los diputados en los circuitos plurinominales”, una afirmación que marca el tono de preocupación institucional frente al alcance de la iniciativa.

Según la FGE, se trata de modificaciones que no tienen antecedentes en la legislación electoral panameña. El documento remarca que son cambios “que no habían sido promovidos con anterioridad en la legislación electoral en este tema”, lo que, a juicio de la institución, eleva el nivel de exigencia en el análisis y obliga a un examen mucho más riguroso antes de tomar cualquier decisión.

La fiscal Santamaría advierte que este nuevo esquema requiere no solo una explicación extensa y profunda, sino un debate de alto nivel, debido a que existe un mandato constitucional expreso que no puede ser ignorado. En ese sentido, recuerda que el numeral 1 del artículo 147 de la Constitución obliga a “garantizar la existencia del principio de representación proporcional”, principio que, según la Fiscalía, debe preservarse como eje del sistema electoral.

Además, la FGE subraya que el contenido de las normas a modificar debe ser coherente y armónico con el resto del ordenamiento electoral, para evitar incompatibilidades o inexactitudes jurídicas. Entre los riesgos señalados se encuentra la afectación de figuras como la postulación de candidaturas comunes en los circuitos plurinominales, lo que podría generar distorsiones si no se evalúa de manera integral.

Ante este escenario, la Fiscalía fue enfática al exigir que la discusión del nuevo sistema se realice sin prisas. “Consideramos oportuno que la presentación, análisis y discusión de este novedoso sistema sea abierta, franca y sin apuro alguno”, sostiene el pronunciamiento, al advertir que la reforma “trastocará sin duda los resultados de la próxima elección general”.