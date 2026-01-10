Panamá impulsa acciones para consolidar su participación ante la Organización Hidrográfica Internacional

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en coordinación con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), impulsa las acciones necesarias para dar inicio y consolidar la participación activa de Panamá ante la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), tras la promulgación de la Ley 202 del 17 de julio de 2025, mediante la cual el país adopta el Convenio Relativo a este organismo internacional.

Este paso representa un hito para el Estado panameño, al formalizar su incorporación como Estado Miembro de la OHI y fortalecer el desarrollo de la hidrografía nacional, en alineación con los estándares internacionales de seguridad de la navegación y gestión marítima, dijo la ATP a través de un comunicado.

Y destacó que: la adhesión al convenio refuerza el cumplimiento de las obligaciones hidrográficas internacionales de Panamá, esenciales para garantizar la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana en el mar y la preservación del medio marino, así como para atender los compromisos evaluados en las auditorías de la Organización Marítima Internacional (OMI).

En este contexto, el administrador de la AMP, Luis Roquebert, reiteró la disposición de la institución para liderar una hoja de ruta nacional que consolide la participación del país en la OHI, y aseguró la presencia activa de Panamá en foros y grupos de trabajo regionales. Por su parte, el Director de la OHI, Luigi Sinapi, destacó los beneficios del convenio, entre ellos el acceso a cooperación técnica y la modernización de las capacidades hidrográficas.

La Ley 202 ratifica el Convenio Relativo a la OHI, suscrito en Mónaco en 1967 y enmendado en 2005, mediante el cual Panamá se integra formalmente a los esfuerzos internacionales para estandarizar la hidrografía en beneficio de la seguridad y eficiencia de la navegación marítima.