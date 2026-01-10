¿Por qué es insuficiente el concepto de Médico de Cabecera?

La evolución del conocimiento en salud, basado en extensas y crecientes evidencias, ha identificado como objetivo primordial de los sistemas y servicios de salud, el cuidado de la salud y el bienestar, el control de los riesgos a enfermar, y la atención a los efectos de las determinantes de la mala salud. Ya no se trata solo de 'curar enfermedades'. El modelo de salud vigente en Panamá, producto de los rezagos de las últimas décadas, continúa centrado primordialmente en la atención médica en establecimientos estatales (MINSA-CSS), concentrando la toma de decisiones y la responsabilidad de la atención de la salud en el Estado, y orientado a la población en tanto la constituyen individuos enfermos.Esta concepción reduce a la sociedad a la condición de individuos enfermos en busca de citas médicas y medicamentos y por tanto, los excluye de participar plenamente en el proceso de producción social de la salud, desconoce el papel de la degradación ambiental en el estado de salud y la producción de enfermedades e impide la visualización de los problemas sociales que tienen incidencia en la salud de las personas, cuya atención y solución solo pueden abordarse como problemas sociales y con una visión integral de la sociedad.Como lo expresara con meridiana claridad Jorge Giannareas (circa 1999), 'Esto nos lleva a hacer dos planteamientos: uno, el actual deterioro del estado de bienestar y salud de la población no se resolverá con mayores asignaciones presupuestarias a un sistema de prestación de servicios organizada desde la concepción curativa; y dos, los mismos servicios de salud, organizados conforme a la visión biologicista, se han convertido en una causa del deterioro de ese estado de salud y bienestar... Simplificando, el modelo actual de salud podría ser descrito como medicalizado y patocéntrico, y los servicios de salud como tendencialmente ineficientes, inequitativos e ineficaces'. Esta conclusión sigue siendo válida.