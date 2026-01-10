Metro de Panamá se somete a su mayor mantenimiento en años

El Metro de Panamá se prepara para una de las intervenciones técnicas más importantes desde el inicio de sus operaciones. Se trata de un mantenimiento de ciclo largo, también conocido como overhaul, que busca garantizar la seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio que utilizan diariamente más de 380 mil personas en las Líneas 1 y 2.

Toda la información del proceso está disponible en el portal oficial de contrataciones públicas PanamaCompra, donde la empresa estatal Metro de Panamá convocó una licitación para ejecutar este mantenimiento profundo a la flota de trenes Metrópolis S9000. El proyecto tiene un precio de referencia de $90.8 millones y una duración estimada de cinco años.

Pero ¿qué significa realmente este mantenimiento y por qué es necesario? A diferencia de las revisiones rutinarias que se hacen a diario o semanalmente, el mantenimiento de ciclo largo es una intervención mayor que se realiza cuando los trenes alcanzan ciertos años de operación.

En el caso del Metro de Panamá, estas revisiones están programadas cuando los trenes cumplen aproximadamente cinco, seis, ocho, diez y hasta doce años de servicio.

El alcance del proyecto incluye a los 47 trenes que actualmente operan en las Líneas 1 y 2, equivalentes a 235 vagones. A lo largo del contrato se realizarán 613 intervenciones de mantenimiento profundo, que implican desmontar, revisar, reparar o sustituir componentes esenciales para el funcionamiento seguro de los trenes.

Entre los sistemas que serán sometidos a estas revisiones se encuentran los motores de tracción, los frenos, los sistemas de aire comprimido, los equipos eléctricos y electrónicos, así como partes clave del rodaje como bogies, puertas y mecanismos de seguridad.

Además del aspecto técnico, el contrato contempla trabajos de mantenimiento estético, como pintura y acabados, con el fin de mantener los trenes en buen estado visual para los usuarios.

Un elemento central del proyecto es la adecuación del Taller de Mantenimiento Pesado del Metro de Panamá.

La empresa que resulte adjudicataria no solo deberá encargarse de las revisiones de los trenes, sino también de modernizar estas instalaciones, creando cuatro áreas especializadas de alta tecnología para atender los distintos sistemas ferroviarios. Con esto, el Metro busca fortalecer su capacidad técnica local y reducir la dependencia de servicios externos para este tipo de trabajos especializados.

La licitación establece que el contratista asumirá de manera integral todo el proceso, incluyendo la provisión de mano de obra especializada, repuestos, herramientas, equipos técnicos y materiales necesarios para ejecutar el mantenimiento. El Metro de Panamá mantendrá la supervisión del contrato para asegurar que los trabajos se realicen conforme a los estándares de seguridad y calidad requeridos.

Uno de los aspectos que más interesa a los usuarios es si este mantenimiento afectará el servicio diario. De acuerdo con la información publicada en PanamaCompra, el proyecto está diseñado para minimizar cualquier impacto en la operación comercial.

Las actividades más complejas se realizarán principalmente en horario nocturno, entre las 9:00 de la noche y las 3:30 de la madrugada, cuando los trenes no están prestando servicio al público.

Desde la perspectiva institucional, esta inversión busca prevenir fallas mayores, reducir riesgos operativos y extender la vida útil de los trenes, que constituyen uno de los activos más importantes del sistema de transporte público del país. Aunque el monto de la contratación es elevado, el mantenimiento de ciclo largo es una práctica estándar en los sistemas ferroviarios modernos y forma parte de la planificación para garantizar un servicio seguro y continuo a largo plazo.