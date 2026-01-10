Permisos de construcción aumentan 3.6%, pero los proyectos nuevos caen 9.0 %

De enero a noviembre de 2025, el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones, medido a través de los permisos de construcción, registró un aumento de 3.6 % ($915,229 millones), comparado con igual periodo del año 2024 ($883,737 millones), en contraste el área en metro cuadrado (m²) de los proyectos particulares nuevos se desplomó 9.0 % (1,389,953) con respecto al año previo (1,528,119).

Desde el punto de vista económico, este comportamiento evidencia una disociación entre el valor de la inversión y el volumen físico de la actividad constructiva, lo que sugiere un proceso de ajuste estructural del sector, orientado hacia proyectos de mayor valor agregado, mayores costos unitarios y menor extensión territorial.

Así lo constatan las cifras preliminares de los principales indicadores económicos mensuales que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) adscrito a la Contraloría General de la República de Panamá.

De acuerdo con el reporte mensual, el aumento en los permisos de construcción se observó, principalmente, en los no residenciales 20.1 %, por el contrario disminuyó en los residenciales, -4.2 %. Este contraste sectorial refleja una mayor tracción de la inversión vinculada a actividades productivas, comerciales y logísticas, y en menor proporción en el segmento habitacional posiblemente por mayores restricciones asociadas al financiamiento, la demanda y la ejecución de políticas públicas.

El informe preliminar destaca un incremento en los permisos, especialmente, en el distrito de Panamá, 33.0 %. Por el contrario, cayó en los distritos de Colón (-0.4 %); Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago (-46.1 % de forma agrupada); y Arraiján (-56.8 %). Este comportamiento territorial confirma una alta concentración de la actividad constructiva en el eje metropolitano, lo que limita el efecto multiplicador del sector en el interior del país y profundiza las brechas regionales en términos de inversión, empleo y dinamismo económico.

En cuanto a las construcciones particulares nuevas, éstas incluyen proyectos residenciales y no residenciales registrados de algunos municipios en la República (-9.0 %), y se excluyen las obras estatales.

Según el informe del INEC, el área de construcción (m²) bajó en Colón (-64.6 %), en los distritos agrupados de Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago (-0.9 %); y Arraiján (-56.7 %). Por su parte, ascendió en el distrito de Panamá (41.7 %), lo cual confirma que el crecimiento del sector no es homogéneo y responde a una dinámica altamente localizada, con implicaciones directas sobre la distribución del empleo y la actividad económica regional.

En total, el área por m² de construcciones nuevas residenciales cayó -26.3 %, mientras que los no residenciales se incrementaron 36.0 %, durante el periodo acumulado hasta noviembre del año pasado.

Este resultado consolida un cambio en la estructura del sector construcción, donde los proyectos no residenciales se posicionan como el principal motor de crecimiento, en línea con la evolución del modelo económico panameño, basado en servicios, logística e infraestructura productiva.