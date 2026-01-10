Permisos de construcción aumentan 3.6%, pero los proyectos nuevos caen 9.0 %

Datos proporcionados por la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) a finales de noviembre de 2025 indican que, pese a las paralizaciones del inicio del año, la economía ha mostrado resiliencia y se proyecta un crecimiento del producto interno bruto (PIB) cercano al 4 %.Este desempeño macroeconómico sugiere que el sector construcción continúa desempeñando un rol contracíclico relevante, amortiguando choques y contribuyendo a la estabilidad del crecimiento económico.Previo a las elecciones de la nueva junta directiva del gremio, Alejandro Ferrer destacó que el aporte del sector se mantiene alrededor del 16 % del PIB, consolidándose como motor de crecimiento, empleo formal y dinamización de actividades conexas como manufactura, logística, banca y mercado inmobiliario.Detalló que en el ámbito privado, la actividad mantiene un crecimiento moderado en proyectos residenciales, comerciales, industriales y turísticos.Este crecimiento moderado es consistente con un entorno de cautela en la inveersión privada, influido por factores de financiamiento, costos y certidumbre regulatoria.El gremio constructor subrayó que este comportamiento responde, en parte, a la Ley 481 de 2025, que ha aportado estabilidad al mercado y ha sostenido la demanda habitacional mediante el programa de interés preferencial; y sostuvo que el acceso a vivienda es fundamental para miles de familias.Al mismo tiempo, enfatizó en la importancia de reconocer oportunamente los créditos fiscales a la banca por el interés preferencial, recordando que la sostenibilidad de este mecanismo depende del cumplimiento del Estado, pues los retrasos afectan la colocación de créditos y la estabilidad del mercado.Desde una perspectiva económica, este punto resulta crítico, ya que los retrasos fiscales introducen distorsiones en el sistema financiero y generan efectos contractivos sobre la inversión y el consumo.Otro elemento que incide en la estabilidad del sector, según dijo, es el cumplimiento de los pagos que el gobierno adeuda a contratistas y proveedores de obras públicas, puesto que los retrasos generan presiones de liquidez, ralentizan el inicio de nuevas obras y dificultan la culminación de proyectos ya en ejecución, afectando directamente la actividad económica y el empleo.La Capac destacó el avance de proyectos estratégicos bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP), esenciales para cerrar brechas de infraestructura. Mencionó la Panamericana Este, en construcción desde junio, y la Panamericana Oeste, próxima a fase final de licitación, ambas claves para mejorar movilidad, fortalecer la competitividad y dinamizar la economía regional.Estas iniciativas representan un impulso relevante para la inversión pública y privada, con potencial para generar empleo y fortalecer la competitividad sistémica del país.El sector construcción formal emplea a más de 149,000 trabajadores, equivalentes al 8 % del empleo formal, y enfrenta el reto de elevar su productividad mediante capacitación técnica, certificación de oficios y adopción de metodologías como BIM, prefabricación y digitalización de procesos.La productividad emerge, así, como un factor determinante para sostener el crecimiento del sector en un entorno de mayor competencia y presión sobre costos.Para el gremio existen oportunidades importantes para impulsar la actividad en 2026, entre ellas la digitalización administrativa, la modernización del aparato estatal y el fortalecimiento de las cadenas de suministro locales, los cuales son elementos que, junto con un marco regulatorio más eficiente, permitirán crear mejores condiciones para la inversión y el desarrollo de nuevas obras.Según estimaciones nacionales e internacionales, la economía panameña podría crecer alrededor del 4 % en 2026, mientras que la construcción podría superar el 5 %, impulsada por infraestructura sostenible, vivienda y una mayor actividad industrial.