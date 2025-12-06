María Corina Machado sale de Caracas para viajar a Noruega

La dirigente opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, salió este sábado 6 de diciembre de la ciudad de Caracas para viajar a Oslo, Noruega.

La Estrella de Panamá consultó a una fuente cercana a Machado, quien le confirmó que la dirigente ya salió de Venezuela, debido a que debe estar en Noruega antes del 10 de diciembre.

Machado, quien estará acompañada de presidentes y dirigentes del partido republicano de Estados Unidos, recibirá el premio este 10 de diciembre.

Este sábado el responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim, confirmó que Machado estará presente en la ceremonia.