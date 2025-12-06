Tensión geopolítica: gobierno de Cuba habría dialogado con Estados Unidos sobre un Venezuela sin Maduro

Sectores internos del gobierno cubano habrían establecido contactos discretos con autoridades de Estados Unidos para analizar un poscible escenario político en Venezuela sin el presidente Nicolás Maduro, en medio del aumento de la presión diplomática y militar de Washington sobre el régimen venezolano.

De acuerdo con la agencia Reuters, estos acercamientos se habrían centrado en discutir cómo se reconfiguraria la región ante una eventual salida de Maduro del poder. Aunque no se revelaron identidades ni detalles, según las dos fuentes citadas por el medio internacional confirmaron que las conversaciones existieron.

En respuesta a este escenario, el gobierno cubano calificó recientemente las acciones de Washington como una amenaza “exagerada y agresiva”, advirtiendo que un eventual intento de derrocamiento del gobierno venezolano violaría el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

La tensión se incrementó aún más luego de conocerse que el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo una conversación directa con Nicolás Maduro.

Aunque el contenido oficial de la llamada no fue revelado, según el medio internacional, fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que el mandatario venezolano habría expresado su disposición a dejar el poder a cambio de garantías legales para él y su familia, incluyendo el levantamiento de sanciones internacionales y el cierre de un proceso ante la Corte Penal Internacional.

La información surge en contexto de la alta tensión geopolítica, luego de que Estados Unidos reforzara su presencia militar en el Caribe y América Latina.