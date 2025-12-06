Tensión geopolítica: gobierno de Cuba habría dialogado con Estados Unidos sobre un Venezuela sin Maduro

<b>Sectores internos del gobierno cubano habrían establecido contactos discretos con autoridades de Estados Unidos para analizar un poscible escenario político en Venezuela sin el presidente <a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b>, en medio del aumento de la presión diplomática y militar de Washington sobre el régimen venezolano.<b>De acuerdo con la agencia Reuters</b>, estos acercamientos se habrían centrado en discutir <b>cómo se reconfiguraria la región ante una eventual salida de Maduro del poder</b>. Aunque no se revelaron identidades ni detalles, según las dos fuentes citadas por el medio internacional confirmaron que las conversaciones existieron.En respuesta a este escenario, el gobierno cubano calificó recientemente las acciones de Washington como una amenaza <b>'exagerada y agresiva'</b>, advirtiendo que un eventual intento de derrocamiento del gobierno venezolano violaría el derecho internacional y la <b>Carta de las Naciones Unidas</b>.La tensión se incrementó aún más luego de conocerse que el presidente estadounidense<b> <a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump </a>sostuvo una conversación directa con Nicolás Maduro.</b> Aunque el contenido oficial de la llamada no fue revelado, según el medio internacional, fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que <b>el mandatario venezolano habría expresado su disposición a dejar el poder a cambio de garantías legales para él y su familia, incluyendo el levantamiento de sanciones internacionales y el cierre de un proceso ante la Corte Penal Internacional.</b>La información surge en contexto de la alta tensión geopolítica, luego de que Estados Unidos reforzara su presencia militar en el Caribe y América Latina.