Las demandas de Nicolás Maduro al presidente Donald Trump: esto fue lo que solicitó

Nicolás Maduro planteó una serie de condiciones de alto calibre a la administración del mandatario estadounidense Donald Trump durante su conversación de 15 minutos, reveló este martes 2 de diciembre el diario El País.

Medios con corresponsales en Washington, D. C. no han podido establecer el día exacto de la llamada, pero trascendió que fue a comienzos de noviembre.

Además, se conoció que luego que Maduro incumplió las peticiones de Trump este decidió en primera instancia que la Administración Federal de Aviación emitirá una recomendación de no sobrevolar Venezuela por peligro de los ejercicios del Ejercito Bolivariano y por interferencia en las aeronaves comerciales.

Las peticiones se conocen en medio del ultimátum impuesto por Washington, que dio a Maduro plazo hasta el 28 de noviembre para anunciar una salida política negociada.

De acuerdo con la información publicada, Maduro solicitó amnistía plena para él y su familia, así como el fin de las sanciones internacionales que pesan sobre su círculo cercano y sobre más de un centenar de altos cargos de su gobierno.

También pidió la retirada de los cargos que enfrenta ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Entre sus propuestas, el líder chavista planteó además la formación de un gobierno interino encabezado por la actual vicepresidenta Delcy Rodríguez, que permanecería en funciones hasta la celebración de unas eventuales elecciones.

Según El País, de confirmarse estos detalles —filtrados desde fuentes conocedoras de la negociación citadas por Reuters—, las opciones políticas y diplomáticas para Maduro “se complican considerablemente”, especialmente ante el deterioro del escenario regional y la presión estadounidense.

Las revelaciones trascendieron mientras Trump sostuvo una reunión en la Casa Blanca con su equipo de seguridad.

En la cita realizada, desde la tarde de este 1 de diciembre, participaron el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el senador republicano Marco Rubio, uno de los principales promotores de la línea dura hacia Caracas; y el general Dan Caine, figura clave en la planificación militar de esta administración.

De acuerdo con Reuters, el gobierno chavista estaría buscando una segunda conversación telefónica con Trump, inicialmente explorada la semana pasada, en un intento por frenar el creciente aislamiento internacional y reabrir un canal que evite una escalada mayor.

Se conoció que Trump luego que Maduro no cumplió el ultimátum planteó endurecer el cierre del espacio aéreo de Venezuela.

Por otro lado, no se conocen las decisiones que llegó Trump con su equipo cercano, solo transcendió que ofrecerá una declaración este martes a las 2:00 p.m.