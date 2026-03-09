Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 9 de marzo

Panamá tendrá este lunes 9 de marzo una jornada mayormente estable, con poca nubosidad, vientos ligeros y alta incidencia de radiación ultravioleta, de acuerdo con el boletín meteorológico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante el día se espera un ambiente seco en la mayor parte del territorio nacional, con cielos parcialmente despejados. Sin embargo, no se descarta la ocurrencia de chaparrones aislados en zonas montañosas y áreas elevadas del país, especialmente después del mediodía, aunque serían lluvias de corta duración.

En cuanto a las temperaturas, en las áreas altas y montañosas se prevén mínimas entre 12 °C y 19 °C, mientras que en el resto del país oscilarán entre 20 °C y 23 °C. Durante el periodo diurno, las máximas podrían ubicarse entre 26 °C y 34 °C, con registros ligeramente más altos en zonas de menor altitud.

Los vientos continuarán predominando desde el norte y noreste, con velocidades estimadas entre 10 y 25 kilómetros por hora, lo que favorecerá una mayor circulación del aire y una sensación térmica algo más confortable en distintas regiones.

En el ámbito marítimo, las condiciones se mantendrán relativamente estables en la franja occidental y central de ambas vertientes oceánicas, con oleaje moderado y alturas inferiores a 1.80 metros. No obstante, en otras zonas costeras el estado del mar podría presentarse algo más alterado, por lo que se recomienda mantener las medidas de precaución durante actividades en el mar.

El informe también advierte sobre altos niveles de radiación ultravioleta, con índices que podrían situarse entre 9 y 11, dentro de las categorías muy alta a extrema. Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).