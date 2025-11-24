Jefe militar de EE.UU. que dirige el mayor despliegue en el Caribe pone rumbo a Venezuela

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y uno de los principales estrategas detrás del mayor despliegue naval estadounidense en el Caribe en más de seis décadas, visitará este lunes Puerto Rico.

Su llegada, según el diario El Clarín, podría marcar el paso previo a un movimiento más directo hacia Venezuela, en un momento de máxima tensión entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

Aunque el Pentágono sostiene oficialmente que el viaje tiene como fin agradecer a las tropas antes del Día de Acción de Gracias, dos funcionarios estadounidenses admitieron que Caine aprovechará la visita para revisar “preparativos operativos”, lo que incluye escenarios que contemplan un eventual acercamiento al territorio venezolano.

La visita de Caine se produce días después de la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe, el más grande y moderno de la Armada estadounidense.

Con su arribo, ya son 15.000 los efectivos desplegados en la región, incluyendo marines en buques anfibios y miles de militares en bases de Puerto Rico.

Buques y destructores estadounidenses han navegado de forma sostenida a entre 80 y 160 kilómetros de las costas venezolanas, mucho más cerca de lo habitual.

Aunque Washington asegura que la misión busca frenar el narcotráfico, analistas destacan que estas operaciones se desarrollan fuera de las rutas más activas de contrabando y más bien responden al incremento de presión sobre Caracas.

Fuentes con conocimiento directo afirmaron que el presidente Donald Trump ha autorizado nuevas medidas encubiertas de la CIA dentro de Venezuela y mantiene sobre la mesa una serie de opciones, que van desde sabotajes y operaciones cibernéticas hasta ataques puntuales contra instalaciones específicas.

Aunque no existe autorización para una intervención terrestre en Venezuela, funcionarios admiten que el movimiento de Caine podría formar parte de una preparación más amplia para una fase avanzada de la campaña de presión.

En semanas recientes, el propio Trump afirmó públicamente que podrían producirse “ataques terrestres” contra objetivos venezolanos, aunque sin detallar fechas ni alcance.

En Caracas, el gobierno venezolano ha denunciado que Estados Unidos prepara una “agresión directa” contra el país.

Funcionarios estadounidenses no descartan que Caine se desplace a uno de los buques posicionados más cerca del país suramericano, pero se niegan a confirmar si el general podría acercarse a la línea de reconocimiento que tradicionalmente define el límite tácito con Venezuela.