Copa Airlines mantiene sus vuelos a Venezuela pese a la tensión con Estados Unidos

La aerolínea Copa Airlines confirmó a La Estrella de Panamá que hasta el momento sus vuelos hacia y desde Venezuela se mantienen operando con total normalidad, en medio de las crecientes preocupaciones regionales por la situación política y de seguridad en el país suramericano.

La aerolínea panameña aclaró que su operación no ha sufrido alteraciones y que actualmente mantiene dos vuelos diarios entre Ciudad de Panamá y Caracas.

La empresa reiteró que, hasta ahora, no se han emitido instrucciones ni advertencias que obliguen a modificar la programación vigente.

Por su parte, aerolíneas europeas han señalado que se han suspendido los vuelos hasta Venezuela y varios países de este mismo continente han aconsejado a sus ciudadanos no viajar debido a la riesgosa situación.