Copa Airlines mantiene sus vuelos a Venezuela pese a la tensión con Estados Unidos

La aerolínea <a href="/tag/-/meta/copa-airlines"><b>Copa Airlines</b> </a>confirmó a <b>La Estrella de Panamá</b> que hasta el momento <b>sus vuelos hacia y desde Venezuela se mantienen operando con total normalidad</b>, en medio de las crecientes preocupaciones regionales por la situación política y de seguridad en el país suramericano.La aerolínea panameña aclaró que <b>su operación no ha sufrido alteraciones</b> y que <b>actualmente mantiene dos vuelos diarios</b> entre <b><a href="/tag/-/meta/ciudad-de-panama">Ciudad de Panamá </a>y <a href="/tag/-/meta/caracas-venezuela">Caracas</a>. </b>La empresa reiteró que, hasta ahora, <b>no se han emitido instrucciones ni advertencias que obliguen a modificar la programación vigente</b>.Por su parte, aerolíneas europeas han señalado que se han suspendido los vuelos hasta Venezuela y <b>varios países de este mismo continente han aconsejado a sus ciudadanos no viajar</b> debido a la riesgosa situación.