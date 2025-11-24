¡Atención Los Santos! Idaan anuncia horarios de desinfección en Llano de Piedra

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que llevará a cabo un proceso de desinfección de tuberías en la comunidad de Llano de Piedra, en la provincia de Los Santos a partir de mañana martes 25 de noviembre a las 8:00 a.m. hasta el miércoles 26 de noviembre a las 6:00 p.m.

Una vez concluido el procedimiento, personal especializado realizará la toma de muestras y los análisis correspondientes para verificar la calidad del agua. El Ministerio de Salud (Minsa) será la entidad encargada de certificar que el suministro sea apto para el consumo humano.