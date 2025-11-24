  1. Inicio
PANAMÁ

¡Atención Los Santos! Idaan anuncia horarios de desinfección en Llano de Piedra

El Idaan inicia proceso de desinfección en la comunidad Llano de Piedra en Los Santos.
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/11/2025 10:29
El IDAAN anunció que realizará una desinfección de tuberías en Llano de Piedra, un proceso que incluirá análisis de calidad del agua y supervisión del Minsa.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que llevará a cabo un proceso de desinfección de tuberías en la comunidad de Llano de Piedra, en la provincia de Los Santos a partir de mañana martes 25 de noviembre a las 8:00 a.m. hasta el miércoles 26 de noviembre a las 6:00 p.m.

Una vez concluido el procedimiento, personal especializado realizará la toma de muestras y los análisis correspondientes para verificar la calidad del agua. El Ministerio de Salud (Minsa) será la entidad encargada de certificar que el suministro sea apto para el consumo humano.

Recomendaciones del Idaan

El Idaan recomendó a los residentes no abrir los grifos durante la desinfección, debido a la alta concentración de cloro empleada.

Además, indicó que, al finalizar el proceso, los usuarios deberán abrir todos los grifos de sus viviendas y dejar correr el agua por 30 minutos con el fin de eliminar residuos de cloro y limpiar las tuberías internas.

Durante el periodo de desinfección, el agua solo podrá utilizarse para tareas de higiene y aseo personal, precisó la institución.

