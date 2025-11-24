¡Atención Los Santos! Idaan anuncia horarios de desinfección en Llano de Piedra

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> informó que llevará a cabo un proceso de desinfección de tuberías en la comunidad de <b>Llano de Piedra</b>, en la provincia de <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-los-santos">Los Santos</a></b> a partir de mañana <b>martes 25 de noviembre a las 8:00 a.m. hasta el miércoles 26 de noviembre a las 6:00 p.m.</b>Una vez concluido el procedimiento, personal especializado realizará la toma de muestras y los análisis correspondientes para verificar la calidad del agua. El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> será la entidad encargada de certificar que el suministro sea apto para el consumo humano.