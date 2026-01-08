Trump arremete contra republicanos por frenar su margen militar en Venezuela

Los aliados del presidente defienden que las operaciones en cuestión no constituyen una guerra formal, sino acciones letales enmarcadas en la aplicación de las leyes antidrogas, reforzadas por la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. Bajo ese argumento, sostienen que la captura de Maduro sería jurídicamente válida, al no ser considerado jefe de Estado legítimo por Washington y por su presunta responsabilidad en el ingreso de grandes volúmenes de cocaína a territorio estadounidense.