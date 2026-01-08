Trump arremete contra republicanos por frenar su margen militar en Venezuela

El presidente Donald Trump cargó con dureza contra cinco senadores republicanos que se sumaron a los demócratas para impulsar una resolución destinada a acotar sus atribuciones militares en el caso venezolano. En un mensaje difundido en Truth Social, calificó la votación como una “estupidez” y acusó a los legisladores de debilitar la capacidad defensiva de Estados Unidos. A juicio del mandatario, la iniciativa busca “arrebatarnos la facultad de luchar y defender al país”, además de socavar la autoridad del presidente como comandante en jefe. Trump insistió en que la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional, incluso si la resolución avanza en el trámite parlamentario.

Una votación con recorrido limitado

El texto aprobado en el Senado de Estados Unidos constituye apenas una etapa previa a la votación definitiva, prevista para la próxima semana. Aun así, el proyecto enfrenta obstáculos significativos para convertirse en ley.

De superar el Senado, debería recibir luz verde de la Cámara de Representantes y, posteriormente, sortear un eventual veto presidencial. Para revertir ese veto, el Congreso necesitaría mayorías calificadas en ambas cámaras, un escenario que hoy se percibe improbable. Trump fue más allá y señaló directamente a Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young, afirmando que “no deberían volver a ser elegidos para ningún cargo público”.

El trasfondo constitucional y militar

La controversia se reactivó tras una serie de operaciones en el Caribe contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico y se intensificó con la acción militar que incluyó bombardeos y culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Nota de interés: Senado de Estados Unidos frena a Trump y exige aval del Congreso para acciones militares en Venezuela Expertos críticos del uso extensivo de los poderes de guerra sostienen que solo el Congreso puede autorizar este tipo de acciones, salvo en situaciones de emergencia manifiesta, tal como establece la Constitución estadounidense. Desde esta óptica, cualquier operación militar prolongada requeriría un aval explícito del poder legislativo.

Dos lecturas opuestas