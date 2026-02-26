Propuesta para elegir al Parlacen divide opiniones

El debate sobre la reforma al método de elección de los diputados al Parlamento Centroamericano quedó en suspenso para permitir un análisis más profundo de las propuestas presentadas ante la comisión.

Durante la sesión, el Tribunal Electoral explicó que su iniciativa responde directamente al fallo de la Corte Suprema de Justicia del 17 de julio de 2025, que declaró inconstitucional el sistema anterior por vincular la elección del Parlacen a los votos presidenciales y establecer una lista nacional cerrada.

El organismo electoral propone eliminar ese mecanismo y establecer una lista nacional no bloqueada, de manera que el elector pueda votar directamente por los candidatos al Parlacen. El nuevo esquema permitiría votar en plancha por todos los aspirantes de un partido, seleccionar uno o varios candidatos dentro de una misma lista o escoger a un candidato de libre postulación.

En cuanto a la adjudicación de las 20 curules, el Tribunal plantea aplicar el mismo método que rige para los diputados en circuitos plurinominales de la Asamblea Nacional: cociente electoral, medio cociente y resto mayor. Según la sustentación presentada, esta fórmula garantiza representación proporcional y respeta la voluntad directa del elector, en concordancia con lo señalado por la Corte.

Los magistrados indicaron que las reformas a los artículos 513, 513-A y 515 deben analizarse de manera integral, ya que forman parte de un rediseño completo del sistema de elección del organismo regional. A su juicio, los cambios permiten salvaguardar la pluralidad y la proporcionalidad exigidas por la Constitución.

Por su parte, representantes de la empresa privada se comprometieron a presentar una nueva redacción de su propuesta sobre el artículo 515, que también aborda la fórmula de asignación de curules. La iniciativa empresarial, según se indicó, fue elaborada antes del fallo judicial y ahora deberá ajustarse al nuevo marco constitucional.

Los partidos políticos expresaron inquietudes sobre el tamaño que tendría la papeleta bajo el modelo de lista nacional no bloqueada, tomando en cuenta que cada partido puede postular hasta 20 candidatos principales con sus respectivos suplentes. También solicitaron mayor claridad sobre la aplicación de la fórmula para los candidatos por libre postulación y su competencia frente a las listas partidarias.

En el caso de los aspirantes independientes, se explicó que deberán recolectar alrededor de 68 mil firmas para formalizar su candidatura, en cumplimiento del porcentaje del padrón electoral exigido a nivel nacional.

La comisión acordó continuar la discusión en una próxima sesión, con el propósito de afinar los aspectos técnicos antes de someter las modificaciones a votación.