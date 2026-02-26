Gobierno busca agilizar comercio en Paso Canoas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que su administración impulsará la modernización integral del paso fronterizo de Paso Canoas y convocará en abril una reunión binacional con autoridades de Costa Rica para acordar medidas que agilicen el comercio y reduzcan los cuellos de botella en la zona.

El mandatario señaló que el funcionamiento actual del cruce no responde al volumen ni a la dinámica del intercambio comercial entre ambos países. Indicó que los trámites aduaneros y migratorios generan demoras prolongadas para el transporte de carga, lo que impacta la competitividad y eleva los costos logísticos.

Mulino sostuvo que la prioridad es simplificar procesos y reducir la burocracia que provoca largas filas de camiones en uno de los puntos más estratégicos de la frontera común. A su juicio, la situación requiere decisiones coordinadas entre ambos gobiernos para mejorar la eficiencia operativa.

Entre las alternativas que evalúa el Ejecutivo figura la implementación de un modelo de aduana binacional en Paso Canoas. Este sistema permitiría integrar en un solo punto los controles y trámites de Panamá y Costa Rica, con el objetivo de disminuir tiempos de espera y optimizar la fiscalización.

El presidente explicó que la meta es establecer un esquema más ágil y seguro, que facilite el tránsito de mercancías sin debilitar los controles necesarios en materia de seguridad y recaudación fiscal.

También confirmó avances en la rehabilitación del Centro Nacional de Fronteras ubicado en la zona, infraestructura considerada clave para ordenar el flujo vehicular y modernizar la gestión administrativa en el área limítrofe.

Paso Canoas constituye uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre entre Panamá y Costa Rica. Por esta vía circula una parte significativa del comercio bilateral y del tránsito regional de mercancías.

La modernización del cruce busca fortalecer la competitividad logística del país, dinamizar la economía de la provincia de Chiriquí y ofrecer mayor previsibilidad a transportistas y empresas que dependen del comercio intrarregional.

La reunión binacional anunciada para abril será determinante para definir un cronograma de acciones concretas. El Gobierno aspira a transformar la operación de uno de los pasos fronterizos más importantes de Centroamérica y convertirlo en un punto más eficiente para el comercio regional.