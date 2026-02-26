Fiscal en juicio Odebrecht: Hay pruebas suficientes para condenar a Martinelli

Abogados defensores continúan presentando sus alegatos en el juicio Odebrecht. Este jueves 26 de febrero estaban programadas para presentar alegatos las defensas de Aurora Muradás, Federico Suárez, Jorge Alberto Rosas, Jaume Pamies Dolades, Cristina Lozano, Demetrio Papadimitriu, Frank De Lima y Ricardo Martinelli.

En el caso de Pamies Dolades y Muradás, el Ministerio Público ha solicitado la absolución de los cargos por blanqueo de capitales. De todas formas, sus defensas expusieron durante una hora cada una su alegatos en los que manifestario que no hubo dolo, ni intención de cometer delitos.

La fiscal Ruth Morcillo se pronunció sobre la decisión de pedir la absolución de varios imputados. “El Ministerio Público pudo establecer que hay otras personas que tenían o debían ser merecedoras de ser absueltas, no porque estuviesen alejadas del manejo o del grupo delictivo, sino que dentro de ese engranaje nosotros tenemos que pedirle a la juez condena porque estamos convencidos de que esa persona tenía conocimiento, tenía la intención de delinquir y en los que el Ministerio Público pidió la absolución es porque consideró que no podíamos sustentar una sentencia condenatoria con los elementos que teníamos porque estaban alejados del dominio del hecho y de la ideación delictiva para cometer este delito de blanqueo de capitales”, explicó Morcillo en declaraciones antes de iniciar el juicio.

Al preguntarle sobre el caso del expresidente Ricardo Martinelli, que está imputado en el caso pero se mantiene en Colombia bajo un asilo diplomático, la fiscal espera que las pruebas hablen por si solas. “Para no entrar a la realidad política o a la realidad que presenta él en su momento, enfocándonos en la causa Odebrecht, sustentamos los elementos de prueba que gracias a la ventaja que tiene la transmisión en vivo pudieron ustedes observar todos y cada uno de esos elementos que a juicio del Ministerio Público fundamentan su condena. La defensa el día de hoy va a hacer lo que corresponde, ese es su rol y tiene buenos defensores también. Ese es el debate y la juez decidirá”, concluyó.