Fiscal en juicio Odebrecht: Hay pruebas suficientes para condenar a Martinelli

El abogado Rosendo Miranda fue el encargado de presentar los alegatos en defensa del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez.Para los fiscales, Suárez formó parte de un esquema de blanqueo de capital utilizando sociedades en Andorra y Panamá. Su abogado defensor planteó que se trata del pago de una deuda por parte de Grupo Martinelli a Grupo Suárez. Arguyó que para concretar ese pago, se le indicó a Suárez que se haría a través de cuentas en Andorra y que Mauricio Cort sería el intermediario.Cort ya tiene un acuerdo de pena con el Ministerio Público y al igual que Suárez está vinculado a múltiples casos penales relacionados a proyectos de construcción. Su testimonio en el caso ha sido utilizado tanto por los fiscales, como por la defensa. De acuerdo a Miranda, este testimonio es la mejor defensa para Suárez.'Las cuentas eran de Mauricio', declaró, enfatizando que su cliente no conocía si eran usadas para blanqueo de capitales y no tenía injerencia sobre lo que se mandaba o recibía.El siguiente abogado defensor en presentarse fue Gilberto Pérez, en representación de Jorge Alberto Rosas. La firma de abogados Rosas &amp; Rosas ha sido señalada por presuntamente facilitar la creación de sociedades y jugar un papel en el entramado de blanqueo de capitales que denuncia el Ministerio Público.Pérez manifestó que la firma es una empresa legítima con décadas de práctica profesional en el país, que los dineros recibidos no fueron a través de sociedades fantasmas o con directores nominales y que todos los servicios legales que se brindaron fueron lícitos. Subrayó que siempre se cumplió con la debido diligencia, que no hubieron reportes de actividad sospechosa y se cumplieron los requisitos bancarios.Al cierre de esta edición, no se habían presentado los alegatos de las defensas de Papadimitriu, De Lima y Martinelli.