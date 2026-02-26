  1. Inicio
Fiscal en juicio Odebrecht: Hay pruebas suficientes para condenar a Martinelli

Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 27/02/2026 00:00
Este jueves fue el día agendado para la presentación de los alegatos de las defensas de Ricardo Martinelli, Federico Suárez, Demetrio Papadimitriu y otros imputados en el caso Odebrecht. La Fiscalía explica porque pidió las absoluciones de varios imputados

Abogados defensores continúan presentando sus alegatos en el juicio Odebrecht. Este jueves 26 de febrero estaban programadas para presentar alegatos las defensas de Aurora Muradás, Federico Suárez, Jorge Alberto Rosas, Jaume Pamies Dolades, Cristina Lozano, Demetrio Papadimitriu, Frank De Lima y Ricardo Martinelli.

En el caso de Pamies Dolades y Muradás, el Ministerio Público ha solicitado la absolución de los cargos por blanqueo de capitales. De todas formas, sus defensas expusieron durante una hora cada una su alegatos en los que manifestario que no hubo dolo, ni intención de cometer delitos.

La fiscal Ruth Morcillo se pronunció sobre la decisión de pedir la absolución de varios imputados. “El Ministerio Público pudo establecer que hay otras personas que tenían o debían ser merecedoras de ser absueltas, no porque estuviesen alejadas del manejo o del grupo delictivo, sino que dentro de ese engranaje nosotros tenemos que pedirle a la juez condena porque estamos convencidos de que esa persona tenía conocimiento, tenía la intención de delinquir y en los que el Ministerio Público pidió la absolución es porque consideró que no podíamos sustentar una sentencia condenatoria con los elementos que teníamos porque estaban alejados del dominio del hecho y de la ideación delictiva para cometer este delito de blanqueo de capitales”, explicó Morcillo en declaraciones antes de iniciar el juicio.

Al preguntarle sobre el caso del expresidente Ricardo Martinelli, que está imputado en el caso pero se mantiene en Colombia bajo un asilo diplomático, la fiscal espera que las pruebas hablen por si solas. “Para no entrar a la realidad política o a la realidad que presenta él en su momento, enfocándonos en la causa Odebrecht, sustentamos los elementos de prueba que gracias a la ventaja que tiene la transmisión en vivo pudieron ustedes observar todos y cada uno de esos elementos que a juicio del Ministerio Público fundamentan su condena. La defensa el día de hoy va a hacer lo que corresponde, ese es su rol y tiene buenos defensores también. Ese es el debate y la juez decidirá”, concluyó.

Defensas técnicas

El abogado Rosendo Miranda fue el encargado de presentar los alegatos en defensa del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez.

Para los fiscales, Suárez formó parte de un esquema de blanqueo de capital utilizando sociedades en Andorra y Panamá. Su abogado defensor planteó que se trata del pago de una deuda por parte de Grupo Martinelli a Grupo Suárez. Arguyó que para concretar ese pago, se le indicó a Suárez que se haría a través de cuentas en Andorra y que Mauricio Cort sería el intermediario.

Cort ya tiene un acuerdo de pena con el Ministerio Público y al igual que Suárez está vinculado a múltiples casos penales relacionados a proyectos de construcción. Su testimonio en el caso ha sido utilizado tanto por los fiscales, como por la defensa. De acuerdo a Miranda, este testimonio es la mejor defensa para Suárez.

“Las cuentas eran de Mauricio”, declaró, enfatizando que su cliente no conocía si eran usadas para blanqueo de capitales y no tenía injerencia sobre lo que se mandaba o recibía.

El siguiente abogado defensor en presentarse fue Gilberto Pérez, en representación de Jorge Alberto Rosas. La firma de abogados Rosas & Rosas ha sido señalada por presuntamente facilitar la creación de sociedades y jugar un papel en el entramado de blanqueo de capitales que denuncia el Ministerio Público.

Pérez manifestó que la firma es una empresa legítima con décadas de práctica profesional en el país, que los dineros recibidos no fueron a través de sociedades fantasmas o con directores nominales y que todos los servicios legales que se brindaron fueron lícitos. Subrayó que siempre se cumplió con la debido diligencia, que no hubieron reportes de actividad sospechosa y se cumplieron los requisitos bancarios.

Al cierre de esta edición, no se habían presentado los alegatos de las defensas de Papadimitriu, De Lima y Martinelli.

